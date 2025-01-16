ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

黃仁勳首次與張忠謀通話先喊「安靜」　開啟逾20年友誼

▲▼NVIDIA輝達創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

▲黃仁勳。（圖／ETtoday資料照）

文／中央社

眾所皆知輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳與台積電創辦人張忠謀有著超過20年好交情，在即將上市的《黃仁勳傳》中文版揭露，這一切始於當年張忠謀首次打給黃仁勳的一通電話，由於當時辦公室相當喧鬧，黃仁勳情急之下還大聲說：「各位，拜託安靜點，張忠謀打電話來了。」

黃仁勳將於今天（16日）抵台，預料又將掀起一股「仁來瘋」，而全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》中文版也預定於20日上市，書中還原黃仁勳第一次與張忠謀通話、第一次參觀台積電廠房的場景。

[廣告]請繼續往下閱讀...

書中提到，輝達的Riva顯卡供不應求，歐洲供應商的產能已無法應付，黃仁勳於是開始尋找其他供應商。黃仁勳積極聯繫台積電，但一直沒能搭上線，他留下一連串語音訊息，都沒收到回應，於是親筆寫信給當時的台積電董事長張忠謀。

信件寄出後，黃仁勳心想這封信也許會石沉大海，但不久後他就接到張忠謀的來電。

▲▼NVIDIA輝達創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

▲黃仁勳。（圖／ETtoday資料照）

那是一個週五傍晚，很多輝達員工開始打電動，辦公室相當喧鬧，黃仁勳接起電話時，員工還在吵吵鬧鬧，於是黃仁勳說，「各位，拜託安靜點，張忠謀打電話來了。」根據輝達共同創辦人馬拉考斯基的說法，實際上黃仁勳說的是「他媽的都給我閉嘴，我在跟張忠謀通電話。」

張忠謀也在自傳下冊談起這段往事，當年接到黃仁勳來信時，正是張忠謀自兼總經理不久，很想親自與客戶建立關係。張忠謀在加州時打了電話給黃仁勳，但背景相當吵雜，當張忠謀介紹自己，忽然黃仁勳大聲地吼：「安靜！安靜！莫理士．張正在打電話給我！」

從這通電話之後，開始了張忠謀與黃仁勳20幾年的友誼，以及台積電與輝達的合作。

黃仁勳在1990年代末第一次參觀台積電廠房，他形容是地球上最潔淨的地方，精密的製程無人敢觸碰，就算一個腳步也可能造成干擾。

書中也提到，不管黃仁勳多富有或多出名，回台灣一定會逛夜市，經常去享用熱騰騰的國民美食牛肉麵，並透露最道地的吃法是在人來人往的路邊攤，坐在塑膠椅上大塊朵頤。

關鍵字： 黃仁勳張忠謀

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

赴泰工作被騙到緬甸詐騙園區！　火舞表演者脫困返台曝恐怖經歷

推薦閱讀

金融業賺飽飽！國泰金年終已入帳傳6個月起跳　下周多家發錢高峰

金融業賺飽飽！國泰金年終已入帳傳6個月起跳　下周多家發錢高峰

金融業2024年獲利豐厚，近期傳出年終入帳誠意滿滿，讓員工有「好年冬」。據業界開獎，去年暴賺逾千億的國泰金（2882）已在昨（15）日先發出逾6個月以上的年終，員工低調笑納，市場欣羨。

2025-01-16 09:42
3銀行美元優利定存搶市　台新銀最高年息7％

3銀行美元優利定存搶市　台新銀最高年息7％

民眾領到年終獎金與春節紅包，不妨善用銀行優利專案存款可有效放大資產，台新銀、凱基銀，以及華南銀近期均推出優惠定存方案，台新銀最優年息可達7%。

2025-01-16 00:42
2025買債重領息！4檔債券ETF票息率破7%　非投等債新主流

2025買債重領息！4檔債券ETF票息率破7%　非投等債新主流

美債殖利率居高不下，不過逢低搶債券ETF的降息投資契機熱度不減，債券ETF近期交易熱絡持續火熱，根據《CMONEY》統計資料顯示，昨（15）日ETF成交量前三名，債券ETF就包辦一、三名，顯見市場回歸投資債券本質以領息為主，從債券ETF持債票息來看，群益優選非投等債（00953B）、凱基美國非投等債（00945B）、富邦全球非投等債（00741B）與國泰優選非投等債（00727B）4檔債券逾7%，市場法人表示，投資債券ETF要特別留意其持債票息率，因為持債票息越高，越有利於其後續配息能力，此外，成交量與含

2025-01-16 10:09
彌勒佛閃閃發金光！　澎湖中年男子刮中頭獎200萬

彌勒佛閃閃發金光！　澎湖中年男子刮中頭獎200萬

刮刮樂買氣旺，一名在澎湖中年男性偏愛面額200元刮刮樂，走進彩券行看到放置彌勒佛，隨口說「你們家彌勒佛今天感覺特別閃亮，金光閃閃」，幸運的200元新品刮中頭獎200萬元。

2025-01-16 14:20
華航董座謝世謙逝世　華航證實：對整個航空業是巨大損失

華航董座謝世謙逝世　華航證實：對整個航空業是巨大損失

華航（2610）董事長謝世謙今（16）日上午驚傳逝世，享壽73歲，華航透過重訊證實此事，公司各項業務由專業經理人分層負責，對公司營運無影響；華航也發布聲明表示，謝世謙的離去，對於華航乃至整個航空產業而言都是一個巨大的損失；他的貢獻和成就也將永遠銘刻在華航的歷史中。

2025-01-16 14:03
電源雙雄獲美系外資調高目標價　台達電上看520元

電源雙雄獲美系外資調高目標價　台達電上看520元

美系外資在最新出爐的報告中表示，同步調高光寶科（2301）及台達電（2308）目標價，並調高光寶科評等，其中光寶科評等由原先的「減碼」調高至「中立」，目標價由88元調高至106元；台達電評等重申「加碼」，目標價由500元調高至520元。

2025-01-16 14:01
台積電2024每股大賺45.25元、年增39％　創歷史新高

台積電2024每股大賺45.25元、年增39％　創歷史新高

晶圓代工龍頭台積電（2330）今 （16） 日公佈 2024 年第四季財務報告，合併營收約新台幣 8684 億 6 千萬元，稅後純益約3746 億 8 千萬元，每股盈餘為 14.45 元（折合美國存託憑證每單位為 2.24 美元），創歷年新高，另合計2024全年營收為2.89兆元，稅後純益1.17兆，每股盈餘為45.25元，年增達39.5％，同創歷年新高。

2025-01-16 13:44
快訊／台股收盤大漲510.53點　台積電漲40元至1105

快訊／台股收盤大漲510.53點　台積電漲40元至1105

台股今（16日）開高走高，加權指數終場大漲510.53點，以23025.1點作收，漲幅2.27％，成交量3330.91億元。

2025-01-16 13:35
企業最愛大學！成大奪第一　台大、台科大列前三

企業最愛大學！成大奪第一　台大、台科大列前三

大學學測將在1／18登場，少子化衝擊大學招生，10年來已有超過15所大學關門，教育部預估2028學年時，大一新生只剩15.7萬人，成為各校辦學的一大挑戰，根據人力銀行調查，企業最愛大學整體表現前3名分別是成功大學、台灣大學、台灣科技大學，私立大學第一名則是淡江大學。

2025-01-16 12:57
蛇年19款刮刮樂怎麼挑？「發財密碼」曝光　選這1張穩中獎

蛇年19款刮刮樂怎麼挑？「發財密碼」曝光　選這1張穩中獎

玩刮刮樂是許多人過年必做的事情之一，就想趁著春節前後試試手氣，看看自己能否成為抱回大獎的幸運兒。臉書粉專「小資yp投資理財筆記」近日分享「刮刮樂攻略」，可見這19款的中獎率、期望值等，如果想要穩中，就要挑面額500元的「金蛇獎」；倘若想要挑戰最大獎項、最划算的刮刮樂，就選面額2000元的「2000萬超級紅包」。

2025-01-16 12:39

讀者迴響

熱門新聞

不是換新鈔！一早經過銀行「人潮排到馬路上」

美國每分鐘支付6650萬利息！華爾街大佬敲警鐘

蛇年19款刮刮樂「發財攻略」曝　這張穩中獎

收到NVIDIA新人禮物「見4樣物品」他愣了！網喊慘

台積電2024每股大賺45.25元、年增39％　創歷史新高

3銀行美元優利定存搶市　台新銀最高年息7％

台積電新敵！　集結「日本最強富爸爸」關鍵人物是他

10元市值型ETF新兵報到　「006208學弟」農曆年後搶頭香

台積電傳拒接三星Exynos代工　Galaxy新手機高階晶片添變數

快訊／黃仁勳真的要去台中！　明親赴矽品潭科廠

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

全台最大 #寶可夢 卡偽造廠被抄！ 業者狠撈4千萬侵權市值 #3億

萌妹大哭被玩具鴨錄音模仿　重播哭聲還扭脖...嘲諷破表

濃霧追撞視角曝！西濱20車車禍　網批：開這麼快，缺乏危機意識

《單身即地獄4》男嘉賓撞臉張翰　「帥到能消氣」..圭賢：不到那種程度吧

3歲女兒在父母婚禮暖心留言　「我們非常愛你」新郎秒噴淚

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366