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先探／台積電重磅法說前夕　法人喊進

圖／先探投資週刊 提供

春節前重頭戲的台積電法說會登場，為科技產業及台股定調新一年的趨勢與方向。今年在二奈米及CoWoS帶動下，相關概念股業績可望有好表現。

文／吳旻蓁

美國最新出爐的二四年十二月就業報告比預期強勁，就業人數大增、失業率回降，在市場認為聯準會（Fed）一月底將不會進一步降息的預期下，失望性賣壓出籠，導致十年期美債殖利持續攀升，三○年期公債殖利率更觸及五％，而美國眾指數則全面下跌。在此情況下，市場更加關注一月十六日台積電召開的法說會，預期也將為科技產業及台股定調新一年的趨勢與方向。

台積電日前公布去年十二月營收達二七八一．六三億，年增率衝上五七．八％，創下歷年同期新高，累計全年營收衝上二．八九兆元，較二三年大增三三．九％。對比台積電先前於法說會中所提出的財測，第四季新台幣營收約八三五二億至八六○八億，如今季營收衝出八六八四．六億元，再次突破財測高標。

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台積電長期營運展望不變

對於二五年首場法說會，也是川普就任在即的一場法說會，市場可以說是格外重視，關注重點包括ＡＩ、智慧型手機、ＰＣ、車用等應用需求狀況；先進製程與先進封裝最新進展以及是否漲價；海內外擴廠進度及客戶需求；今年營運展望及資本支出；美國新政府上台後的潛在關稅變數等。一如既往，在台積電法說會召開前，國內外多家機構法人相繼發布最新報告，普遍給予買進、優於大盤或增持評等，目標價則介於一二九○～一六○○元。

高盛認為，台積電今年營收有機會成長二六％，且在漲價後有利毛利率表現、有機會從去年的五六．一％成長至今年的五九．三％，因此將目標價從一三二○元上調至一三五五元。摩根士丹利預期，首季受iPhone季節因素影響，營收估季減五％，毛利率將下滑至五七％，不過受AI PC、智慧型手機換機潮帶動，半導體周期可望恢復，故維持優於大盤評等，目標價一三八八元。另外還包括，大和資本將目標價上調至一一八八元，維持優於大盤評級；野村維持目標價一四○○元及買進評級；麥格理維持目標價一五○○元及優於大盤評級不變，均看好台積電後市發展。

不過，在經歷去年相當好的一年後，也有法人、專家等對台積電態度轉為保守。豐證券指出，台積電因二四年第四季營收基期較高，因此研判本季將季減五％（美元計價季減六％），在第一季營運較疲軟，加上部分產能利用率下降，因此下修二五年獲利估值，今年ＥＰＳ預估從五九．二六元降至五五．四九元；不過匯豐強調，接下來的二奈米製程將扮演台積電成長引擎、與對手間的差距拉大等各項基本面利多題材均無出現變化，因此雖將目標價由由一六○○元降為一五○○元，但仍維持買進評等。

整體來看，儘管面臨地緣政治風險與美國技術管制等短線挑戰，但憑藉其技術領先地位與全球布局，台積電可望在全球半導體產業中維持領導地位。尤其目前主要競爭對手英特爾（Intel）與三星（Samsung）於短期內應該都難以追上台積電的腳步，再加上先進封裝也同樣領先業界，並持續擴充產能，預期「一個人的武林」現象仍將延續，這也是市場持續正向看待台積電股價的原因。

台特化、世禾受惠二奈米

法人估台積電今年全球新建與持續建設廠區高達十個，將使資本支出可望達三四○到三八○億美元，挑戰歷史新高，其中大部分將花費在二奈米製程與CoWoS產能擴張上。二奈米部分，高雄二奈米製程進度超乎預期，繼去年十一月提早約半年時間進機之後，近日業界傳出將於一月開始小量試產，加上新竹寶山二奈米製程早已進機試產，整體二奈米推進腳步神速，在今年將邁入量產後，二六年可望進一步放量。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2335期精彩當期內文轉載》

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