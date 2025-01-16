ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

先探／美國經濟表現強勁　全球債市殖利率大噴發

圖／先探投資週刊 提供

美國經濟數據比預期強勁，十年期美債期限溢價創近年新高，債市對利率市場前景與去年九月有很大的變化，還有籌碼面與市場面的風險，引發殖利率走高。

文／魏聖峰

近期美國經濟數據表現超過市場預期，從ＧＤＰ、就業數據和ＩＳＭ製造業與服務業指數等數據表現都不錯，加上川普即將就職，市場擔心他的關稅戰可能加劇通膨風險，引發華爾街市場擔心今年聯準會的降息幅度會更少，造成美債殖利率大幅上揚。尤其是十年期美債殖利率上揚到四．七七八％，逼近二三年十一月上旬高點的五％。

美元指數受美債殖利率上揚激勵，漲破一一○點。美債殖利率大幅上揚，同時激勵歐債、英債和日債殖利率同步走高，日本三十年期公債殖利率上揚到二．七五五％的歷史新高。十年期英債殖利率創下二○○八年八月以來新高的四．八八三二％。

[廣告]請繼續往下閱讀...

從最近十季以來的美國ＧＤＰ年增率來看，從二一年的後疫情至今美國經濟表現真的強勁。以二二、二三年聯準會祭出一九九○年以來最鷹派的升息政策，一口氣把聯邦資金利率從○～○．二五％調高到五．二五～五．五％。但聯準會鷹派升息的這段期間，美國ＧＤＰ數據表現不差，二二年第四季有三．四％，在二三年下半年聯準會升息後段，美國ＧＤＰ年增率表現得更好，分別有四．四％、三．二％。先前聯準會升息打通膨時，主席鮑威爾曾打算不惜讓經濟短暫衰退好抑制通膨。最後卻事與願違，通膨雖然有下來卻是緩慢的，歸究其因，就是美國經濟表現太好了。去年前三季美國ＧＤＰ年增率平均值二．五七％，在第二、三季卻都在三％以上。

服務業市場強勁擴張

最新公布的十二月ＩＳＭ製造業指數由十一月的四八．四成長到四九．四，這是去年三月以後最好的數據，顯示美國製造業指數有好轉。但服務業的數據仍維持很強的擴張。十二月ＩＳＭ服務業指數由十一月的五二．一成長到五四．一，高於市場預期的五三．五。ＩＳＭ服務業價格指數和新訂單指數分別上揚到六四．四、五四．四，這兩個分項指數凸顯服務業因為需求太強，持續刺激價格上漲，該價格分項指數創下二三年三月以來新高，這很可能是美國通膨降不下去的原因之一。

就業數據方面，十二月非農就業人數增加二五．六萬人，比市場預期的十六．五萬人高出很多。二四年全年非農業就業人數平均增加十八．六萬人，顯示美國勞工市場維持不錯的擴張格局。假如非農業就業數據沒有降到十萬人以下，甚至有時候還得要出現一些負值，或許才有機會說服聯準會降息。要不然就業數據表現這麼強勁，大部分想要找工作的人都能找得到，美國經濟沒有任何趨緩的跡象。就業數據最強的部分在民間，十二月私人部門就業人數增加二二．三萬人，比市場預期的十四萬人高出六成，顯示私人部門需要人力的情況很強，也是當前就業市場最強的地方。上述勞工市場表現不錯，失業率下降到四．一％。這份數據好的是，雖然就業市場維持不錯的擴張，平均時薪年增率三．九％，略低於市場預期的四％。原本華爾街預期今年聯準會有兩次降息機會，卻在近期公布經濟數據後變成只剩下一次，衝擊金融市場表現。

國際油價反彈

不巧的是，正當市場發布優於預期的美國經濟數據時，國際油價也來參一腳，西德原油在聖誕節前後從低點的每桶六七美元一路彈到將近七九美元，是去年八月上旬以來的波段新高。拜登政府最近宣布對俄羅斯天然氣工業石油（Gazprom Neft）和蘇爾古特油氣公司（Surgutneftegas）以及俄羅斯的一八三艘船隻實施制裁。這一八三艘船是俄羅斯「影子船隊」的一部分。據一位美國官員稱，此舉預計能讓俄羅斯每月損失數十億美元的原油外匯收入。制裁出來後，促使俄羅斯兩大客戶的中國與印度要尋求新的油源，帶動國際油價反彈。原本川普政府盤算未來對進口關稅課稅後，要透過打壓油價方式抑制通膨，假如油價打不下來，很可能會讓川普政府的盤算落空，提高未來的通膨風險。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2335期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

關鍵字： 先探投資週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

被黃國昌批協商現場講廢話　柯建銘路過嗆：鬼扯什麼！

推薦閱讀

台積電免怕壟斷爭議！　魏哲家神解「大到像英特爾、輝達才要怕」

台積電免怕壟斷爭議！　魏哲家神解「大到像英特爾、輝達才要怕」

晶圓代工龍頭台積電（2330）今 （16） 日舉行實體法說會，台積電董事長魏哲家針對媒體好奇台積電在業界是否會擔心壟斷問題觸發反壟斷監管，對此魏哲家笑說，台積電市佔才大約38％到40％之間，等到有一天像英特爾或NVIDIA一樣，他才會擔心。

2025-01-16 16:14
台積電法說報佳音　ADR夜盤狂飆逾6%

台積電法說報佳音　ADR夜盤狂飆逾6%

法說會報佳音，在美股掛牌台積電ADR夜盤股價每股衝高站上220美元，大漲逾6%。

2025-01-16 14:50
台積電今年營收有望再增25％　魏哲家喊「強力成長的一年」

台積電今年營收有望再增25％　魏哲家喊「強力成長的一年」

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行實體法說會，並公佈2024年第四季財報，除了全年表現創新高外，台積電更釋出好消息，台積電董事長魏哲家今日表示，今年對台積電來說會是另一個「強力成長」的一年，台積電也預期，第一季營收約在250億美元至258億美元之間，毛利率也預期落在57％至59％之間。

2025-01-16 14:35
台積電2024每股大賺45.25元、年增39％　創歷史新高

台積電2024每股大賺45.25元、年增39％　創歷史新高

晶圓代工龍頭台積電（2330）今 （16） 日公佈 2024 年第四季財務報告，合併營收約新台幣 8684 億 6 千萬元，稅後純益約3746 億 8 千萬元，每股盈餘為 14.45 元（折合美國存託憑證每單位為 2.24 美元），創歷年新高，另合計2024全年營收為2.89兆元，稅後純益1.17兆，每股盈餘為45.25元，年增達39.5％，同創歷年新高。

2025-01-16 13:44
華航董座謝世謙逝世　華航證實：對整個航空業是巨大損失

華航董座謝世謙逝世　華航證實：對整個航空業是巨大損失

華航（2610）董事長謝世謙今（16）日上午驚傳逝世，享壽73歲，華航透過重訊證實此事，公司各項業務由專業經理人分層負責，對公司營運無影響；華航也發布聲明表示，謝世謙的離去，對於華航乃至整個航空產業而言都是一個巨大的損失；他的貢獻和成就也將永遠銘刻在華航的歷史中。

2025-01-16 14:03
金融業賺飽飽！國泰金年終已入帳傳6個月起跳　下周多家發錢高峰

金融業賺飽飽！國泰金年終已入帳傳6個月起跳　下周多家發錢高峰

金融業2024年獲利豐厚，近期傳出年終入帳誠意滿滿，讓員工有「好年冬」。據業界開獎，去年暴賺逾千億的國泰金（2882）已在昨（15）日先發出逾6個月以上的年終，員工低調笑納，市場欣羨。

2025-01-16 09:42
彌勒佛閃閃發金光！　澎湖中年男子刮中頭獎200萬

彌勒佛閃閃發金光！　澎湖中年男子刮中頭獎200萬

刮刮樂買氣旺，一名在澎湖中年男性偏愛面額200元刮刮樂，走進彩券行看到放置彌勒佛，隨口說「你們家彌勒佛今天感覺特別閃亮，金光閃閃」，幸運的200元新品刮中頭獎200萬元。

2025-01-16 14:20
3銀行美元優利定存搶市　台新銀最高年息7％

3銀行美元優利定存搶市　台新銀最高年息7％

民眾領到年終獎金與春節紅包，不妨善用銀行優利專案存款可有效放大資產，台新銀、凱基銀，以及華南銀近期均推出優惠定存方案，台新銀最優年息可達7%。

2025-01-16 00:42
2025買債重領息！4檔債券ETF票息率破7%　非投等債新主流

2025買債重領息！4檔債券ETF票息率破7%　非投等債新主流

美債殖利率居高不下，不過逢低搶債券ETF的降息投資契機熱度不減，債券ETF近期交易熱絡持續火熱，根據《CMONEY》統計資料顯示，昨（15）日ETF成交量前三名，債券ETF就包辦一、三名，顯見市場回歸投資債券本質以領息為主，從債券ETF持債票息來看，群益優選非投等債（00953B）、凱基美國非投等債（00945B）、富邦全球非投等債（00741B）與國泰優選非投等債（00727B）4檔債券逾7%，市場法人表示，投資債券ETF要特別留意其持債票息率，因為持債票息越高，越有利於其後續配息能力，此外，成交量與含

2025-01-16 10:09
電源雙雄獲美系外資調高目標價　台達電上看520元

電源雙雄獲美系外資調高目標價　台達電上看520元

美系外資在最新出爐的報告中表示，同步調高光寶科（2301）及台達電（2308）目標價，並調高光寶科評等，其中光寶科評等由原先的「減碼」調高至「中立」，目標價由88元調高至106元；台達電評等重申「加碼」，目標價由500元調高至520元。

2025-01-16 14:01

讀者迴響

熱門新聞

蛇年19款刮刮樂「發財攻略」曝　這張穩中獎

不是換新鈔！一早經過銀行「人潮排到馬路上」

即／黃仁勳現身了！經典皮衣再度登場

10元市值型ETF新兵報到　「006208學弟」農曆年後搶頭香

美國每分鐘支付6650萬利息！華爾街大佬敲警鐘

收到NVIDIA新人禮物「見4樣物品」他愣了！網喊慘

台積電傳拒接三星Exynos代工　Galaxy新手機高階晶片添變數

潭子冷風刺骨！黃仁勳發抖頻喊「cold」

獨／黃仁勳逛逢甲夜市路線曝光！

輝達總部蓋哪？黃仁勳：大得多的場地

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

全台最大 #寶可夢 卡偽造廠被抄！ 業者狠撈4千萬侵權市值 #3億

萌妹大哭被玩具鴨錄音模仿　重播哭聲還扭脖...嘲諷破表

濃霧追撞視角曝！西濱20車車禍　網批：開這麼快，缺乏危機意識

《單身即地獄4》男嘉賓撞臉張翰　「帥到能消氣」..圭賢：不到那種程度吧

3歲女兒在父母婚禮暖心留言　「我們非常愛你」新郎秒噴淚

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366