先探／美國經濟表現強勁　全球債市殖利率大噴發

美國經濟數據比預期強勁，十年期美債期限溢價創近年新高，債市對利率市場前景與去年九月有很大的變化，還有籌碼面與市場面的風險，引發殖利率走高。

文／魏聖峰

近期美國經濟數據表現超過市場預期，從ＧＤＰ、就業數據和ＩＳＭ製造業與服務業指數等數據表現都不錯，加上川普即將就職，市場擔心他的關稅戰可能加劇通膨風險，引發華爾街市場擔心今年聯準會的降息幅度會更少，造成美債殖利率大幅上揚。尤其是十年期美債殖利率上揚到四．七七八％，逼近二三年十一月上旬高點的五％。

美元指數受美債殖利率上揚激勵，漲破一一○點。美債殖利率大幅上揚，同時激勵歐債、英債和日債殖利率同步走高，日本三十年期公債殖利率上揚到二．七五五％的歷史新高。十年期英債殖利率創下二○○八年八月以來新高的四．八八三二％。

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從最近十季以來的美國ＧＤＰ年增率來看，從二一年的後疫情至今美國經濟表現真的強勁。以二二、二三年聯準會祭出一九九○年以來最鷹派的升息政策，一口氣把聯邦資金利率從○～○．二五％調高到五．二五～五．五％。但聯準會鷹派升息的這段期間，美國ＧＤＰ數據表現不差，二二年第四季有三．四％，在二三年下半年聯準會升息後段，美國ＧＤＰ年增率表現得更好，分別有四．四％、三．二％。先前聯準會升息打通膨時，主席鮑威爾曾打算不惜讓經濟短暫衰退好抑制通膨。最後卻事與願違，通膨雖然有下來卻是緩慢的，歸究其因，就是美國經濟表現太好了。去年前三季美國ＧＤＰ年增率平均值二．五七％，在第二、三季卻都在三％以上。

服務業市場強勁擴張

最新公布的十二月ＩＳＭ製造業指數由十一月的四八．四成長到四九．四，這是去年三月以後最好的數據，顯示美國製造業指數有好轉。但服務業的數據仍維持很強的擴張。十二月ＩＳＭ服務業指數由十一月的五二．一成長到五四．一，高於市場預期的五三．五。ＩＳＭ服務業價格指數和新訂單指數分別上揚到六四．四、五四．四，這兩個分項指數凸顯服務業因為需求太強，持續刺激價格上漲，該價格分項指數創下二三年三月以來新高，這很可能是美國通膨降不下去的原因之一。

就業數據方面，十二月非農就業人數增加二五．六萬人，比市場預期的十六．五萬人高出很多。二四年全年非農業就業人數平均增加十八．六萬人，顯示美國勞工市場維持不錯的擴張格局。假如非農業就業數據沒有降到十萬人以下，甚至有時候還得要出現一些負值，或許才有機會說服聯準會降息。要不然就業數據表現這麼強勁，大部分想要找工作的人都能找得到，美國經濟沒有任何趨緩的跡象。就業數據最強的部分在民間，十二月私人部門就業人數增加二二．三萬人，比市場預期的十四萬人高出六成，顯示私人部門需要人力的情況很強，也是當前就業市場最強的地方。上述勞工市場表現不錯，失業率下降到四．一％。這份數據好的是，雖然就業市場維持不錯的擴張，平均時薪年增率三．九％，略低於市場預期的四％。原本華爾街預期今年聯準會有兩次降息機會，卻在近期公布經濟數據後變成只剩下一次，衝擊金融市場表現。

國際油價反彈

不巧的是，正當市場發布優於預期的美國經濟數據時，國際油價也來參一腳，西德原油在聖誕節前後從低點的每桶六七美元一路彈到將近七九美元，是去年八月上旬以來的波段新高。拜登政府最近宣布對俄羅斯天然氣工業石油（Gazprom Neft）和蘇爾古特油氣公司（Surgutneftegas）以及俄羅斯的一八三艘船隻實施制裁。這一八三艘船是俄羅斯「影子船隊」的一部分。據一位美國官員稱，此舉預計能讓俄羅斯每月損失數十億美元的原油外匯收入。制裁出來後，促使俄羅斯兩大客戶的中國與印度要尋求新的油源，帶動國際油價反彈。原本川普政府盤算未來對進口關稅課稅後，要透過打壓油價方式抑制通膨，假如油價打不下來，很可能會讓川普政府的盤算落空，提高未來的通膨風險。（全文未完）

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