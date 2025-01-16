貿協今年喜事連連　迎世博台灣館、台中會展中心、達拉斯台灣形象展

▲右起貿協副秘書長邱輝立、扮成魔戒甘道夫的董事長黃志芳、扮成哈利波特鄧普利多的秘書長王熙蒙與副秘書長周秀隆。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

外貿協會今（16）晚以魔幻城堡為主題舉辦尾牙，貿協董事長黃志芳表示，貿協每年都要做件讓大家感動的事，今去年電腦展全球關注，今年喜事連連，4月迎世博台灣館、5月電腦展會比去年更精采、6月共享辦公室開張、8月達拉斯辦台灣形象展、10月台中會展中心開幕。

黃志芳也宣布今年貿協員工加薪3%，年終獎金1.5個月，期勉與全體員工作出更好成績。今晚尾牙貿協前董事長王志剛，即將接掌貿局署的劉威廉、貿協前秘書長黃文榮(現任台北市進出口公會秘書長)、微軟執行長張仁炯等均到場同歡。

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貿協今年台灣形象展重旗艦展將於8月14日至16日在美國德州達拉斯Kay Bailey Hutchison Convention Center Dallas(KBHCCD)舉辦，為台灣優勢產業與服務打造優質的合作平台，進一步深化臺美經貿關係。

▲黃志芳(中)與副董事長陳昱凱(左二)率貿協高階敬酒。（圖／記者張佩芬攝）

貿協市場拓產處處長張曉茜指出，去年我國出口美國超越中國大陸，年增23.4%，德州為全美第二大州，也是美國南部經濟的龍頭，在優越的地理位置及《美墨加貿易協定》（USMCA）的加乘下，使其成為北美地區的經貿樞紐，特別是在半導體、電動車、航太等產業的快速發展。

2023年德州自台灣進口包括積體電路、印刷電路、ICT等產品，總金額近96億美元，其中積體電路相關ICT產品超過52億美元，與臺灣的產業結構高度互補。於德州辦理美國台灣形象展，不但能協助我國業者搶攻美南新的區域製造中心商機，更能強化臺美雙方鏈結，共同應對供應鏈重組的挑戰。

在美國新政府主張製造業回流的政策下，展覽將規劃產業論壇及四大主題，「先進製造」聚焦產業聚落發展所需之工業自動化、「智慧科技」展示台灣人工智慧在物聯網、資通訊領域等先進創新應用、「大健康」展現台灣在精準醫療、遠距醫療等方面卓越發展成果、「活力台灣」呈現多元豐富的魅力，全方位展現台灣產業頂尖的軟硬實力。