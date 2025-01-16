威力德生醫預計2月下旬上櫃　暫定承銷價58元

▲威力德生醫董事長周國忠。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

威力德生醫（7713）17日將舉行上櫃前業績發表會，並預計2月下旬掛牌上櫃，暫定承銷價58元，威力德生醫以其在臨床化學分析、免疫檢驗、血液氣體與分子診斷學等專業，提供醫療院所和醫檢所全方位體外診斷解決方案。公司八成以上核心業務為體外診斷試劑與設備銷售，其餘來自於健康行動App和醫療資訊平台數位健康服務的延伸。

威力德董事長周國忠表示，在體外診斷試劑與設備銷售上，公司與多家全球診斷國際大廠合作，亦與體外診斷全球市佔超過兩成的領導大廠羅氏診斷（Roche）合作，深耕台灣醫療，可確保技術領先與產品完整性；公司並設有專屬倉庫以備貨庫存，確保供應鏈穩定與檢測服務不中斷。同時，公司產品線完整且庫存管理高效，加上靈活的物流配送能力，可隨時滿足多數醫療機構對檢驗試劑和耗材的需求；在深化醫療設備的同時，持續延伸多元業務範疇，建立整合性醫療資訊平台，以創新模式創造醫療服務商業價值。

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周國忠表示，公司競爭優勢在於客戶群體廣泛，涵蓋醫療院所、大型醫檢所及基層診所，並擁有包括生化、免疫、尿液、血液氣體及分子診斷試劑等多款產品，可滿足客戶多元需求；同時，公司與大型醫檢機構建立穩定合作關係，並持續拓展檢測項目以深化服務內容，有效提升營運動能。截至2024年9月底，威力徳已與超過240家醫療院所合作，涵蓋約350個單位及674台設備。

此外，威力徳也透過雲端技術與SaaS服務，構建大型醫檢所的醫療資訊平台，同時提供行動裝置應用程式，協助診所與民眾進行健康管理，提高醫療管理效率。目前，威力德的醫療資訊平台與「健康行動Go」App 已覆蓋全台超過2,000家（含中、西醫診所、牙醫診所、居家照護及醫檢所）。

根據BMI Research研究報告表示，2023年全球醫療器材市場規模5,147.7億美元，到2026年將達6,141億美元，年複合成長率約為6.2%。隨著人口老化趨勢及預防醫學需求增加，加上政府持續擴大癌症篩檢年齡、補助金額，體外診斷市場將持續受益於剛性需求發展而擴大檢測量能，更可望成為威力徳營運持續向上的重要關鍵。