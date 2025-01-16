科技業機台守護神乖乖　推春節限定包裝「期許業績爆棚」

▲乖乖推出2025春節商品。（圖／乖乖提供）

記者高兆麟／綜合報導

不少科技業奉為聖物的乖乖，在過去幾年經常和知名半導體公司聯名推出「綠色乖乖」來讓機台也乖乖，此次乖乖也趁著春節檔期，特別推出春節限定包裝，希望辦公室中新的一年拜乖乖，保庇業績爆紅。

乖乖自2019年由三地集團併購後，從老牌零食廠轉型，和不少知名企業和活動聯名，最近更走入電腦展，成為參觀民眾人手一包伴手禮，甚至還打進美國職棒大聯盟，不只如此，乖乖也成為科技大廠的守護神，不少工程師對於這個都市傳說深信不疑，乖乖也曾多次和科技業聯名推出限定款乖乖，除了放機台，也讓不少人搶購。

[廣告]請繼續往下閱讀...

說到過年，拜拜絕對是台灣大部分家庭必不可少的儀式，往往桌上這時候都少不了國民零食「乖乖」！它不僅是許多人童年的回憶，更在台灣文化中擁有特殊的意義，在機器旁放上一包乖乖祈求「機器乖乖不要壞」，演變至今乖乖就彷彿台灣人家家戶戶的守護神，每到過年祭拜都會放上乖乖祈求來年平安順利，而今年乖乖再次為春節推出全新限定商品，包裝設計充滿巧思及寓意，絕對是今年不可錯過的過年必備品，為年節增添一份吉祥與歡樂！

乖乖表示，今年乖乖推出的春節限定商品，從箱裝到袋裝每款都精心設計，像是「乖乖好運箱」、「乖乖開運箱」，今年春節箱升級彩箱版，箱上呈現發財樣式，吸睛又充滿喜氣的包裝，更能帶來開運又發財的好兆頭，大容量的選擇也還有「好運分享包」方便多人分享，一箱一袋就能為全家人或全公司祝福萬事順利。

乖乖也表示，另外還有網路獨家販售的三款新商品，以綠燈順行為概念的「萬事順利箱」、綠色為主色設計象徵一年好運連年的「好運連年箱」，以及六面不同設計的「乖乖骰子箱」，都讓春節拜拜更具意義及安心感，送禮或收藏都非常適合。

乖乖也指出，這次春節限定也有兩款特別附贈可愛小禮，「有袋乖乖箱」除了內含大顆乖乖，還會隨機附贈針織小袋，象徵將平安順利一起「袋」著走，既可愛又有年味，讓你不管去到哪都有乖乖可以隨身陪伴，而「業績爆紅袋」象徵好人緣與成功的紅色則是拜拜好吉兆，春聯袋放上業績爆紅字樣，祈求一整年財運爆紅，期許整年業績爆紅，送人自用皆合適，不論是象徵平安隨身，還是祈願財運大開，這些小巧思都讓今年的乖乖春節商品更具心意，讓人忍不住想要收藏。