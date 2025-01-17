以哈停火胡塞是否也停火　業界估胡塞會看停火是否能維持下去

▲業界估胡塞會看以哈停火能否持續下去。(圖／港務公司提供)

記者張佩芬／綜合報導

以哈達成停火協議，終結近15個月的流血衝突，第1階段將從1月19日開始生效，為期42天，預計為2月3日開始第2階段談判，包括第3階段的永久停火協議內容談判，胡塞是否也跟著停火，貨櫃諮詢公司Vespucci Maritime的負責人拉爾斯‧詹森(Lars Jensen)認為，胡塞會看看停火是否能維持下去，而國內業界也都認為需要觀察等待。

葉門的胡塞武裝是以支援哈馬斯為由，自2023年11月以來，針對通過紅海和亞丁灣的100多艘商船做出襲擊，導致大多數往返於亞洲和歐洲之間的船隻改道。胡塞一再表示，他們行動將繼續下去，直到以色列軍隊離開加薩。

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胡塞武裝發言人穆罕默德·阿卜杜勒·薩拉姆(Mohammed Abdul Salam)在X上發帖慶祝停火，但沒有說明對商船的襲擊是否會結束。

他表示：隨著這場戰鬥在加沙宣佈停火而結束，巴勒斯坦事業過去是並將繼續是我國必須承擔責任的首要事業，因為猶太復國主義敵人實體對每個人來說都是危險的實體，它繼續佔領巴勒斯坦是對該區域安全與穩定的威脅，該地區將不會有真正的和平，除非這個由西方美國軍隊以犧牲巴勒斯坦人民和該地區人民為代價，為其提供生存手段的緊急實體消失。

詹森則是一直在領英(LinkedIn)上為他的14.4萬名關注者提供有關紅海航運危機的每日更新。對於停火協定的消息，他寫道：「看起來很有可能胡塞武裝也會等待，看看停火是否能維持下去，以及第二和第三階段的細節是否能在撤出之前進行談判，從他們的角度來看，這是一種向以色列施壓的工具。」

詹森表示，目前繞道非洲的航運公司不僅希望看到周日的停火得以維持，還希望看到第二和第三階段的停火談判取得一些有意義的進展，同時看到胡塞武裝發表一些有意義的聲明，不再以商船為目標。

國際航運協會秘書長蓋伊· 普拉滕(Guy Platten)稍早在接受採訪時強調，銀河領袖號上的海員不會被遺忘，而是作為任何持續停火協定的一部分被釋放。 銀河領袖號，一艘汽車運輸船，和它的船員14個月前被胡塞武裝劫持。

到目前為止，還沒有證實胡塞武裝在2025年襲擊過船隻，該武裝組織直接用無人機和導彈襲擊以色列。最近幾周，胡塞武裝的軍事設施遭到了以色列、美國和英國飛機越來越多的空襲。

國內業界認為，以哈停火還需要相當時間處理釋放人質與撤軍等問題，是否真能順利完成還有待觀察，胡塞沒有表態停止對商船的攻擊前，多數船隻還是不敢貿然恢復航行紅海的。