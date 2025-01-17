喜迎金蛇年！台新ATM春節新鈔　下周一提領開跑

▲台新銀ATM提領新鈔下周一開跑。（圖／台新銀提供）

記者巫彩蓮／台北報導

農曆春節將近，為滿足客戶過年期間對新鈔需求，台新銀行擕手全臺新光三越、環球購物中心、大潤發，自下周一（20日）~2025年1月29日 (初一)貼心提供24小時ATM提領新鈔服務，讓民眾逛街採買年貨時，隨手即可領到新鈔。台新更於過年期間祭出三大新春好康活動，不僅可抽台新888點(元)，還有機會獲得「萬元旅遊金」，新年紅包拿好拿滿！

台新銀行表示，今年農曆過年期間，台新ATM除提供臺、外幣提領服務外，在人流眾多的購物商場也提供新鈔提領服務。台新不斷思考如何提供客戶更好服務，例如今(2025)年第一季將為長輩推出字體放大的操作介面，使用起來更順手；同時更為輪椅使用者打造無障礙無卡交易功能，實現更友善、更貼心的金融體驗。

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農曆春節將近，為滿足客戶過年期間對新鈔需求，中央銀下周一起5個營業日開放換新鈔，民眾可指定換鈔行7家公股行庫及郵局在內，共8家金融機構、456處據點兌換。

央行已洽請台灣銀行、土地銀行、合庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、台灣中小企業銀行及中華郵政等8家金融機構，選定456家分行及郵局為今年指定兌鈔地點，央行也特別在「新鈔兌換地點一覽表」中建立地圖連結，民眾於央行官網、臉書及行動APP上可輕鬆查詢到指定兌鈔地點位置；另結合Google地圖及QR Code，方便民眾使用手機查找。