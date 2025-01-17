中油進口SAF　今年4月供應給長榮航、華航等國內航空　

▲中油董事長方振仁。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

台灣中油今（17）日舉行媒體餐敘，談到淨零轉型部分，董事長方振仁表示，永續航空燃油（SAF）今年4月開始就會供應給長榮航（2618）、華航（2610）等國內航空公司，作為試飛作業；另去年淨零碳排也有成果，預計減碳8-10萬噸。

談到淨零轉型部分，方振仁表示，天然氣在能源轉型中佔很重要角色，第三天然氣接收站今年3月底可測試運轉，目前進度樂觀，可以達成任務，對於北部天然氣供應更加穩固；2050淨零碳排政府部門要達成目標，去年淨零碳排努力有成果，悠遊、減碳、節能3區塊都有做出成績。

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方振仁指出，中油近期取得永續航空燃油（SAF）相關認證，並且跟交通部合作，目前陸續採購進口SAF，預計今年4月開始就會供應給國內的航空公司，作為試飛作業，明年開始中油自己就能開始生產SAF。

另在減碳部分，方振仁說，以2023年跟2005年相比，2023年排碳量685萬噸，與2005年相比約減了40.6％，持續努力朝著減碳目標49.6％邁進，去年的減碳量目前還在盤查，但預計減碳8-10萬噸。

節能部分，第一個案場在土場地熱，會在今年4、5月完工，進入測試營運，可以增加地熱發電5.2MW；氫能使用端部分，高雄加氫站完工，正在進行測試運轉申請使用執照，預計今年Q2就可以營運，但也要跟交通部搭配，減排也進行CCS計劃，碳封存示範場域預定今年7月可以完成，開始進行後續碳封存作業。