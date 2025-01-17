黃仁勳尾牙站台力挺　緯創董座暖喊：可能在他心中有不同重量

▲緯創董事長林憲銘（右）與總經理林建勳（左）。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

代工大廠緯創（3231）今日在南港展覽一館舉行尾牙，與輝達尾牙所在的二館隔空相望，輝達執行長黃仁勳來台後更宣布要力挺站台，在輝達尾牙正式開場前，先到緯創擔任神秘嘉賓，緯創董事長林憲銘也在尾牙開始前接受媒體聯訪，表示緯創和輝達合作已經非常久，或許緯創在他心中有不同重量，緯創也一直很努力配合輝達發展。

林憲銘一開始先自嘲說今天媒體都不是為了緯創而來，但他也強調，其實緯創和輝達已經合作非常久了，在這樣的背景下，黃仁勳也對台灣供應鏈非常重視，可能緯創也因此在他心中有不同的重量。

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談到公司營運，林憲銘說，過去幾年來是數字比較好，過去的成績就是團隊

努力下達成，他也自嘲他是是過去幾年做事情最少的人，但他做越少，公司越好，在他交棒緯穎董事長後，EPS都比他在做的時候都好，他對此很高興，也很希望整個公司集團都朝著新一代比上一代還好的情況下發展。

林憲銘說，去年的成果，大家都曉得AI確實是很重要因素，原本大家也都擔心AI是不是泡沫，美國也有很多分析師也被問到，在美國有一位知名分析師，因為他很挺NVIDIA，就有人問他AI派對什麼時候會結束，他說是早上四點，但現在才晚上十點，林憲銘說，這代表還有很長一段時間。

林憲銘指出，緯創自己是供應商，但也用AI方法跟工具，包括數位孿生，幫助緯創透過AI，不管是工程佈建，或是開發模擬都非常快且有深度，這些都感受到使用AI可以功力增加很多，因為自己也是使用者，也充分享受到成果，緯創深受其利，對於未來發展更有信心。

針對今年展望，林憲銘表示，今年不敢說有多少成長，但AI一定會有成長，其他業務應該也會平穩向上，大家從毛利和獲利都體會到，緯創把ODM轉到高價值服務上，在這樣背景下才能有這樣表現。

至於對大環境看法，林憲銘指出，川普要上台，到底關稅會不會馬上加進來，這都沒辦法猜測，因為大家也都在等，但就算他做，也會有一個時間，緯創在美國佈局應該也是有時間在期限內可以處理好，這點很有信心，另外的變數是中國發展，過去幾年在中國的產能調配下，也讓周遭產能發展出來，緯創在墨西哥、越南、美國都在擴充，所以在中國產能配置已經有做一定程度調配，中國市場也因為美國管制，緯創也要配合客戶來調整，現在緯創是按這些在進行，至於美國這個因素可能會在今年扮演比較重大影響，不管是政策改變或是對全球經濟的影響都會比較大。

緯創總經理林建勳則表示，緯創去年有不錯的成績，營業額破兆，去年伺服器加上AI佔營收4成，未來緯創也一定會和輝達深入合作，不瞞大家說，現在還有一千名員工在加班不能來，就是為了輝達。

至於美國禁令影響，至少現在看到目前訂單AI部分，那個禁令應該沒什麼影響，但長期很難講，不過整個生態系應該都會有因應對策可能還會跟美國政府討論，至少緯創營運今年不會受到影響。