當包租公房子卻被房客法拍？永慶推《防詐專區》破解房產詐騙套路

▲手機就能看！《永慶防詐專區》分析房產詐騙手法與提供避詐指南，有影片、短影音與圖卡懶人包等形式。（圖／永慶房屋提供）

財經中心／綜合報導

台北市地政局曾揭露一起案例，是房東將戶籍留在已租出去的房子，被租客發現後，租客偽造房東簽發的本票，向法院聲請強制執行債權、法拍房子。因為房東戶籍沒遷走，所以法院的通知文書被租客攔截，最終成功得手法拍款項，而房東完全不知情。這種「假債權，真騙屋」詐騙手法，就在《小心房產詐騙，買賣租才安心—永慶防詐專區》中被完整揭密！

為提醒民眾小心房產詐騙，永慶房產集團推出《永慶防詐專區》數位網站，解析真實的房產詐騙案，分析犯案手法與提供避詐指南，製作成各年齡層都能易懂、好理解的影片、短影音與圖卡懶人包等，方便民眾能即時獲取相關知識，了解房產詐騙的嚴重性。

全集團逾1850店推動「地籍異動即時通」助防詐

除了防詐宣導，永慶房產集團更率先業界響應內政部地政司政策，推廣「地籍異動即時通」，進一步協助民眾採取防詐措施，把關房產安全。集團旗下五品牌—永慶房屋、永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產在全台超過1850店，共同推廣「地籍異動即時通」，只要是永慶集團成交的房屋，都能在過戶時併案申辦「地籍異動即時通」，讓買方客戶在未來可掌握房屋產權情形。

據永慶觀察共有5大房產詐騙型態，包含「假債權，真法拍」在內，還有「假行情，真低賣」、「假屋主，真詐財」、「假買方，真騙屋」與「假中人，真騙錢」等房產詐術。永慶舉辦大量的「預防房產詐騙公益講座」，向民眾解析詐騙手法，並提供有效的預防建議，獲廣大迴響。短短半年來已舉辦逾600場次，超過3萬民眾參加受惠，將防詐的重要觀念傳播到各個鄰里社區，不擅長使用網路的長輩，也能快速獲得第一手防詐知識。

▲手機就能看！《永慶防詐專區》分析房產詐騙手法與提供避詐指南，有影片、短影音與圖卡懶人包等形式。（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房產集團地政士因協助民眾申辦踴躍，再獲台北市地政局頒發感謝狀肯定。（圖／永慶房屋提供）

打詐中心也提醒：小心房產被詐騙鎖定

永慶房產集團業務總經理葉凌棋分享：「先誠實再成交，是永慶房產集團孫慶餘董事長最重視的價值，也是孫董創辦永慶的理念！」資訊落差，被騙的風險就高，為了宣導正確的防詐觀念，永慶防詐講座不問業績、只為公益！永慶提醒大家要注意哪些房產詐騙手法，也攜手內政部地政司、政大不動產研究中心及各縣市政府警察局、地政局宣導反詐，讓官方與民間一起出力，守護民眾的財產與房產安全。

近來刑事局查獲數起不法分子勾結專業人士，誘騙民眾將名下房地產抵押借貸的詐騙案件，行政院打詐中心也發布新聞稿提醒：不動產價值高，易為不法人士覬覦鎖定的目標，民眾須提高警覺，避免落入詐騙陷阱！

2025年永慶持續擴大防詐講座，發揮企業社會責任的公益影響力。想了解更多房產防詐知識，請參考《小心房產詐騙，買賣租才安心—永慶防詐專區》：https://event.yungching.com.tw/spcampaign/prevent-fraud/。