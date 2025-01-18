台中港招商投資興建公用地磅　優化動線與提升裝卸作業效率

▲台中港南碼頭西側暨西碼頭區域的公用地磅位置圖。（圖／台中港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

為優化裝卸作業交通動線，進而提升貨物之裝卸效率，台中港務分公司辦理台中港南碼頭西側及西碼頭區域公用地磅投資經營案公開甄選，由投資業者於103號碼頭及105號碼頭後線投資興建2座公用地磅，已於113年12月31日評定吉歐公證公司為最優投資人，預計本月底簽訂契約，優化現行散雜貨裝卸作業動線，提升裝卸效率。

目前台中港103號碼頭及105號碼頭公用地磅均屬過渡期之臨時設施，台中港務分公司考量裝卸量日益增加，並為優化離岸風電之大型零組件進出台中港106及107號碼頭運輸動線及作業需求，規劃台中港105號碼頭散雜貨裝卸作業區域集中至南側，北側區域保持淨空供離岸風電業者使用，重新規劃103及105號碼頭公用地磅位置。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，為提升公用地磅服務品質，台中港務分公司搭配規劃辦理103號碼頭洗車台週邊整地工程，並在台中港105號碼頭南側新建洗車台，前開工程完工後，再由投資業者設置公用地磅，俟本案公用地磅完工，業者船邊裝卸作業後，可一貫完成過磅及洗車，亦可有效抑制揚塵逸散污染，同時增進散雜貨運輸動線及提升裝卸效率。

公用地磅係作為船舶貨物裝卸量統計、短溢卸證明及計費之佐證依據，並具有證明貨主進貨數量之公信力，亦可以作為貨卡車有無超載及運離港區貨物數量之證明，故為港區作業不可或缺之重要環節。

台中港務分公司表示，為提高業者服務品質，採公開甄選方式選商，引進民營公用地磅業者進駐，提升整體營運綜效，期盼103及105號碼頭永久性公用地磅完工後，可優化現行散雜貨裝卸作業動線，提升裝卸效率，共同促進台中港繁榮與發展。