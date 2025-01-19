高息ETF股價狂掉「外資砍韭菜」　存股族吵翻

▲高息型ETF在2024年吹起一陣「降息潮」，今年是否能繼續有高配息金額表現，受到存股族的高度關注。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

「台股2024年漲得兇，漲幅快三成，還超過美股的S&P 500、費城半導體等，讓多檔『高息型』ETF吹起一波降息潮，00919股價愈跌，成交愈爆量連日霸榜。」此時，存股族該加碼抄底，還是變心，社群吵成一團，CTWANT採訪多位長期投資型理財達人，他們不約而同地說，除了高息ETF，「還要同時配置『含積量』（台積電）的市值型ETF」，吃到配息及價差。

台股加權指數在2024年底站穩23000點，全年漲了5104點，漲幅達28.47％，在亞股中一枝獨秀，略低於那斯達克的28.64％，勝過美股部分主指；「護國神山」台積電（2330）領漲，創下1115元新高，半導體、電子業等搭上AI浪潮跟漲，2025年仍看俏。

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▲台股2025年封關前，又是暴跌，又是回彈，來回震盪。圖為台股13日大跌523.53點，收在22488.33點。（圖／資料照／CTWANT提供）

深受股民青睞的ETF，也跟著大盤漲勢前進，投資0050等「市值型」ETF及0056等「高息型」ETF，迄今投信業已發行66檔台股ETF，總規模金額超過6兆元，投資標的台股及債券的規模各半約3.1兆元、3兆元。

尤其「高息型」ETF在過去兩年搶發多檔迄今累積共24檔，新發行基金雖無股息或資本利得可配，但有平準金配息，端上高達逾10％的含息報酬率，讓不少金控股、金融股存股族變心，改存ETF，也強吸保險業的儲蓄型保單、利變型保單的保費收入。

▲標榜高息型ETF的配息殖利率，面對台股大盤上揚，成分股重押科技股的即受到很大挑戰。圖左為群益基金ETF及指數投資部主管張菁惠。（圖／資料照／CTWANT提供）

群益基金ETF及指數投資部主管張菁惠告訴CTWANT記者，「ETF配息來源有三，一是ETF成分股的股息收入，二是資本利得（股價買賣調整價差），三是收益平準金（部分本金配發給投資人以穩定配息率）。」

「成分股的股價上漲，配息金若依舊，相對來說殖利率即下降。」張菁惠解釋。為維持「高息」ETF，投信公司也會就發行ETF所設定的每季或每半年等定期調整成分股。

何謂「高息」？「大致上，市場認定台股整體配息殖利率約在4％，據證交所統計，台股2022年股利率平均5.09％，2023年掉到3.47％，2024年截至9月則是2.56％。」存股理財十多年的上班族阿財說，因此ETF殖利率有贏過大盤或是5％以上，就算是「高息」。

國泰投信董事長張錫接受CTWANT記者採訪時說，「去年下半年隨台股大盤震盪，多檔『高息』ETF配息下調，『債券利率』波動影響資產配置比率，資金版圖出現挪移。」

2024年下半年吹起一波「降息潮」，像是復華台灣科技優息（00929）、中信成長高股息（00934）、台新永續高息中小（00936）等，聚焦在配息的兩項來源「成分股配息、資本利得」，以00929月配型來說，成分股多科技股，今年七月、八月台股大跌即影響到資本利得配息金額的高低。

這一波「降息」中，群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）、元大臺灣價值高息（00940）、統一台灣高息動能（00939）則宣布儘量維持原有的配息水準。張錫與國泰投信ETF團隊解釋，「以00878來說，配息率維持4％、5％多的話，帳上的盈餘就不會很快地的都很多配息出去，較能年年有穩定的配息率。」

在高息與降息大戰中，另有業者主打「2024年含息報酬率」，凱基優選高股息30（00915）近23％，大華優利高填息（00918）、群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）、元大台灣高息低波（00713）超過15％以上，去年一整年新增受益人數也是在前十排行榜中。

事實上，去年台股大漲28％，市值型ETF的全年含息報酬率跑贏大盤，尤其「含積量」越高，例如元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）、國泰台灣領袖50（00922）等。

以0050來說，2024年整年度含息報酬約48.17％，幾乎完勝高息型ETF的20％，但也因股價變高而造成年均殖利率變低，因此，引起市值型的賺價差及講究穩定現金流的高息型兩大投資族群論戰。

存股族該如何配置投資部位？上班族阿財以自己為例，疫情前買金控股，疫情後改零股存台積電，對於「變心」他解釋，「現在若仍守著高息型，收益可能不如過去，我身旁有些朋友買不起一張台積電，但也零股定存定額，或是買有台積電占比『含積量高』的市值型ETF，不一定賺配息，可賺價差。」

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