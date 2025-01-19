黃仁勳離台！來台55小時快閃　AI兆元產業嗨翻

▲ 輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳快閃55小時離台，台廠午餐會掀起AI供應鏈新動能 。（圖／記者高兆麟攝）

記者陳瑩欣／台北報導

輝達（NVIDIA）共同創辦人黃仁勳今（19）日上午7點多低調離台，雖然在台時間僅短短55小時，不過黃仁勳互動的多家AI台廠供應鏈雀躍不已，科技圈兆元大業如火如荼開打。

據參與黃仁勳18日午宴成員透露，黃仁勳非常認同「Team Taiwan」的理念，熱愛台灣的他，已先對外預告，今年5月台北電腦展將會再次現身。