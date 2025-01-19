黃仁勳離台！來台55小時快閃　AI兆元產業嗨翻

▲ 輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳快閃55小時離台，台廠午餐會掀起AI供應鏈新動能 。（圖／記者高兆麟攝）
記者陳瑩欣／台北報導
輝達（NVIDIA）共同創辦人黃仁勳今（19）日上午7點多低調離台，雖然在台時間僅短短55小時，不過黃仁勳互動的多家AI台廠供應鏈雀躍不已，科技圈兆元大業如火如荼開打。
據參與黃仁勳18日午宴成員透露，黃仁勳非常認同「Team Taiwan」的理念，熱愛台灣的他，已先對外預告，今年5月台北電腦展將會再次現身。
▲ 輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳快閃55小時離台，台廠午餐會掀起AI供應鏈新動能 。（圖／記者高兆麟攝）
記者陳瑩欣／台北報導
輝達（NVIDIA）共同創辦人黃仁勳今（19）日上午7點多低調離台，雖然在台時間僅短短55小時，不過黃仁勳互動的多家AI台廠供應鏈雀躍不已，科技圈兆元大業如火如荼開打。
據參與黃仁勳18日午宴成員透露，黃仁勳非常認同「Team Taiwan」的理念，熱愛台灣的他，已先對外預告，今年5月台北電腦展將會再次現身。
關鍵字： 黃仁勳 ﹑ 輝達 ﹑ AI產業 ﹑ 台北電腦展 ﹑ 科技圈
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輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳18日在台北午宴有不少電子業大佬出席，緯創（3231）總經理林建勳、矽品董事長蔡祺文午宴後都拿著黃仁勳特製的「NVIDIA卡」共同合影，讓各界驚艷不已。
2025-01-19 00:49
輝達（NVIDIA）共同創辦人黃仁勳今（19）日上午7點多低調離台，雖然在台時間僅短短55小時，不過黃仁勳互動的多家AI台廠供應鏈雀躍不已，科技圈兆元大業如火如荼開打。
2025-01-19 09:13
「台股2024年漲得兇，漲幅快三成，還超過美股的S&P 500、費城半導體等，讓多檔『高息型』ETF吹起一波降息潮，00919股價愈跌，成交愈爆量連日霸榜。」此時，存股族該加碼抄底，還是變心，社群吵成一團，CTWANT採訪多位長期投資型理財達人，他們不約而同地說，除了高息ETF，「還要同時配置『含積量』（台積電）的市值型ETF」，吃到配息及價差。
2025-01-19 07:32
春節9天連假即將到來，勞動部提醒，農曆除夕、大年初一至初三均為國定假日，雇主應依《勞動基準法》規定給假並給薪。雇主如徵得勞工於國定假日或休息日出勤工作，應依法給付出勤工資。
2025-01-19 06:00
中鋼（2002）在本周一（13日）一度跌破18元大關，工會質疑有人散布假消息重挫股價，對此金管會也有回應，加上跌幅已深，激勵股價反彈，本周上漲近7%，下周挑戰20元，而股東人數不僅睽違4個月重回130萬大關來到130萬1982人，創下新高。
2025-01-18 19:29
立法院會審查中央總預算，藍白聯手砍掉939.75億元，創下歷年刪減新高，下週將進入表決，勞動部長洪申翰今（18）日表示，根據現有保留待表決預算提案，勞動部恐將遭刪減7766.8萬元，並列舉重大影響包括新手爸媽及微小企業權益將受衝擊、勞保權益資訊無法及時得知、工會勞工教育補助與會員服務將受衝擊等，將嚴重影響千萬勞工權益。
2025-01-18 18:32
輝達（NVIDIA）創辦人本周來台，展開一連串緊湊行程，今（18）日中午宴請包含台積電董事長魏哲家在內36家台廠供應鏈CEO，他也透露今天晚上將於與台積電創辦人張忠謀共進晚餐，並透露地點就在張忠謀住家、由夫人張淑芬女士親自下廚。
2025-01-18 17:35
金管會今（18）日指出，立法院審議114年度中央政府總預算案已通過的通案決議部分，對本會基本行政事務運作，影響甚鉅，甚至影響金融監理效能及推動保護金融消費者權益相關措施。
2025-01-18 17:03
輝達執行長黃仁勳今日在台北磚窯古早味和台灣各大科技廠CEO共進午餐，隨著餐敘進入尾聲，台積電（2330）董事長魏哲家也準備離開，黃仁勳也特別親自送魏哲家離開，雙方在餐廳前先是合照，更握手耳語數十秒，黃仁勳也不斷表達他有多重視和台積電的合作和情誼，更預告未來和台積電的合作將會「更刺激！更令人難以置信！」。
2025-01-18 14:05
輝達執行長黃仁勳今（18）日和36名台灣科技大廠CEO齊聚台北磚窯古早味餐廳，體念在場外守候記者，飯局中途，黃仁勳走出餐廳，現場發送香菇流沙包和蘋果西打給在場外守候記者，他還若有所悟邊發送食物邊提及與台廠供應鏈科技大老講到產業未來發展三大趨勢。
2025-01-18 13:45
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