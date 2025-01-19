ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

黃仁勳離台！來台55小時快閃　AI兆元產業嗨翻

▲▼ 輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳中午於台灣傳統懷舊料理「磚窯古早味」宴請台廠科技業大老 。（圖／記者高兆麟攝）

▲ 輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳快閃55小時離台，台廠午餐會掀起AI供應鏈新動能 。（圖／記者高兆麟攝）

記者陳瑩欣／台北報導

輝達（NVIDIA）共同創辦人黃仁勳今（19）日上午7點多低調離台，雖然在台時間僅短短55小時，不過黃仁勳互動的多家AI台廠供應鏈雀躍不已，科技圈兆元大業如火如荼開打。

據參與黃仁勳18日午宴成員透露，黃仁勳非常認同「Team Taiwan」的理念，熱愛台灣的他，已先對外預告，今年5月台北電腦展將會再次現身。

[廣告]請繼續往下閱讀...

關鍵字： 黃仁勳輝達AI產業台北電腦展科技圈

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

公視遭提砍23億預算！水果奶奶出面　趙自強籲「多溝通」：一定有誤會

推薦閱讀

黃仁勳午宴伴手禮「輝達卡」曝光　出席大佬身價一文看

黃仁勳午宴伴手禮「輝達卡」曝光　出席大佬身價一文看

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳18日在台北午宴有不少電子業大佬出席，緯創（3231）總經理林建勳、矽品董事長蔡祺文午宴後都拿著黃仁勳特製的「NVIDIA卡」共同合影，讓各界驚艷不已。

2025-01-19 00:49
黃仁勳離台！來台55小時快閃　AI兆元產業嗨翻

黃仁勳離台！來台55小時快閃　AI兆元產業嗨翻

輝達（NVIDIA）共同創辦人黃仁勳今（19）日上午7點多低調離台，雖然在台時間僅短短55小時，不過黃仁勳互動的多家AI台廠供應鏈雀躍不已，科技圈兆元大業如火如荼開打。

2025-01-19 09:13
高息ETF股價狂掉「外資砍韭菜」　存股族吵翻

高息ETF股價狂掉「外資砍韭菜」　存股族吵翻

「台股2024年漲得兇，漲幅快三成，還超過美股的S&P 500、費城半導體等，讓多檔『高息型』ETF吹起一波降息潮，00919股價愈跌，成交愈爆量連日霸榜。」此時，存股族該加碼抄底，還是變心，社群吵成一團，CTWANT採訪多位長期投資型理財達人，他們不約而同地說，除了高息ETF，「還要同時配置『含積量』（台積電）的市值型ETF」，吃到配息及價差。

2025-01-19 07:32
春節連假9天薪資這樣算！　這4天拿雙倍工資

春節連假9天薪資這樣算！　這4天拿雙倍工資

春節9天連假即將到來，勞動部提醒，農曆除夕、大年初一至初三均為國定假日，雇主應依《勞動基準法》規定給假並給薪。雇主如徵得勞工於國定假日或休息日出勤工作，應依法給付出勤工資。

2025-01-19 06:00
中鋼觸底反彈？打擊「假消息」　股東人數站回130萬刷新高

中鋼觸底反彈？打擊「假消息」　股東人數站回130萬刷新高

中鋼（2002）在本周一（13日）一度跌破18元大關，工會質疑有人散布假消息重挫股價，對此金管會也有回應，加上跌幅已深，激勵股價反彈，本周上漲近7%，下周挑戰20元，而股東人數不僅睽違4個月重回130萬大關來到130萬1982人，創下新高。

2025-01-18 19:29
勞動部近8000萬預算恐被砍！　洪申翰：千萬勞工權益大受衝擊

勞動部近8000萬預算恐被砍！　洪申翰：千萬勞工權益大受衝擊

立法院會審查中央總預算，藍白聯手砍掉939.75億元，創下歷年刪減新高，下週將進入表決，勞動部長洪申翰今（18）日表示，根據現有保留待表決預算提案，勞動部恐將遭刪減7766.8萬元，並列舉重大影響包括新手爸媽及微小企業權益將受衝擊、勞保權益資訊無法及時得知、工會勞工教育補助與會員服務將受衝擊等，將嚴重影響千萬勞工權益。

2025-01-18 18:32
黃仁勳今晚不去夜市！與張忠謀共進晚餐　張淑芬親自下廚

黃仁勳今晚不去夜市！與張忠謀共進晚餐　張淑芬親自下廚

輝達（NVIDIA）創辦人本周來台，展開一連串緊湊行程，今（18）日中午宴請包含台積電董事長魏哲家在內36家台廠供應鏈CEO，他也透露今天晚上將於與台積電創辦人張忠謀共進晚餐，並透露地點就在張忠謀住家、由夫人張淑芬女士親自下廚。

2025-01-18 17:35
預算遭砍　金管會喊「影響金融監理效能」

預算遭砍　金管會喊「影響金融監理效能」

金管會今（18）日指出，立法院審議114年度中央政府總預算案已通過的通案決議部分，對本會基本行政事務運作，影響甚鉅，甚至影響金融監理效能及推動保護金融消費者權益相關措施。

2025-01-18 17:03
快訊／黃仁勳親送魏哲家緊握手耳語　預告未來合作「令人難以置信」

快訊／黃仁勳親送魏哲家緊握手耳語　預告未來合作「令人難以置信」

輝達執行長黃仁勳今日在台北磚窯古早味和台灣各大科技廠CEO共進午餐，隨著餐敘進入尾聲，台積電（2330）董事長魏哲家也準備離開，黃仁勳也特別親自送魏哲家離開，雙方在餐廳前先是合照，更握手耳語數十秒，黃仁勳也不斷表達他有多重視和台積電的合作和情誼，更預告未來和台積電的合作將會「更刺激！更令人難以置信！」。

2025-01-18 14:05
黃仁勳與台廠CEO悟出「產業3件大事」　離席送包子、飲料體恤媒體

黃仁勳與台廠CEO悟出「產業3件大事」　離席送包子、飲料體恤媒體

輝達執行長黃仁勳今（18）日和36名台灣科技大廠CEO齊聚台北磚窯古早味餐廳，體念在場外守候記者，飯局中途，黃仁勳走出餐廳，現場發送香菇流沙包和蘋果西打給在場外守候記者，他還若有所悟邊發送食物邊提及與台廠供應鏈科技大老講到產業未來發展三大趨勢。

2025-01-18 13:45

讀者迴響

熱門新聞

大砍總預算！　發票獎金也遭殃

黃仁勳午宴伴手禮「輝達卡」曝光　出席大佬身價一文看

高息ETF股價狂掉「外資砍韭菜」　存股族吵翻

川普發行迷因幣！市值瞬間飆破50億美元

春節連假9天薪資這樣算！　這4天拿雙倍工資

黃仁勳離台！來台55小時快閃　AI兆元產業嗨翻

即／黃仁勳抵張忠謀住家！提2袋神秘伴手禮　

蛇年19款刮刮樂「發財攻略」曝　這張穩中獎

黃仁勳宴請台廠36家CEO　大老闆難得「排排站」合照

左中壢、右桃園「內壢成房價凹陷區」　在地：2字頭買中古大樓

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【急速護娃！】托育中心遇地震　老師反應超快鞋都沒穿緊抱孩往外衝

A-Lin帶酒杯上台　自嘲「漂亮丈母娘」

羅志祥認出護理師鐵粉　豪發6萬紅包：辛苦了

王陽明結婚週年送近千萬豪車 蔡詩芸笑：又沒懷孕

政治人物拿死刑政治操作終將反噬　#黃國昌 ： #苗博雅 就是典型例子

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366