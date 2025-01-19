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發票預算遭砍18.45億　財部喊加開中獎組數「小確幸」掰了

▲統一發票。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲統一發票。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

財政部今（19）日休假期間發布新聞稿，指立法院民眾黨黨團於114年度中央政府總預算案黨團協商階段提案通刪項目，經本（114）年1月17日院會表決通過，刪減「委辦費」預算10% （但不含現行法律明文規定支出）。依此通刪決議，財政部賦稅署「委辦費」，主要為統一發票每2個月一期的開奬及中奬經費，將遭刪減18.45億元，影響民眾中奬小確幸。

財政部賦稅署說明，依加值型及非加值型營業稅法第58條規定，為防止逃漏、控制稅源及促進統一發票之推行，財政部「得」訂定統一發票給獎辦法；其經費由全年營業稅收入總額中提出3% （77年5月10日由1%修正為3% ），以資支應，依此，營業稅收入愈多，民眾可中獎的奬金愈多。惟考量政府財政狀況，統一發票給獎及推行經費原未編足，嗣考量統一發票制度攸關稅源掌握及民眾權益，自100年度起按3%編列，該預算尚非屬法律明文規定支出。

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該署表示，依前開給獎辦法第7條第1項規定，統一發票獎金之發給委由財政部印刷廠辦理，並由該廠轉委託金融機構等執行給獎作業，故相關經費以「委辦費」編列。隨著114年度營業稅稅收預算數增加，本項預算數亦隨之增加35億元，而為鼓勵民眾索取雲端發票，強化稅務勾稽及落實節能減碳政策，該署原規劃持續增開雲端發票專屬奬別組數，經估算，如果全數用來增開500元雲端發票專屬獎，估計全年度可增加650萬個中奬機會，如果經通案刪減，全年度只能增開290萬個，減少360萬個中奬機會，不利統一發票政策推動。

財政部賦稅署進一步說明，統一發票給獎經費均本撙節原則覈實編列，期盼立法院各黨團給予支持，俾營造優質賦稅環境，並據以維持為民服務品質。

關鍵字： 財政部統一發票中奬機會稅收預算

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