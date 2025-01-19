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國發會：主管預算遭刪減7%　衝擊晶片創新應用等政策

▲▼晶片。（圖／路透）

▲半導體晶片示意照。（圖／路透）

文／中央社

國發會今天表示，立法院通案刪減委辦費等項目，刪減數近新台幣2億7400萬元，占國發會主管預算（不含人事費）約7%，嚴重影響各項政策任務，包含晶片創新應用及台灣新創生態系國際布局、維運Talent Taiwan強化延攬及留用海外人才等。

國發會今天發布新聞稿，立法院審議114年度中央政府總預算案，國發會主管預算案47億2579萬8000元，前經委會審查刪減300萬元，不過，近期加計通案刪減委辦費、一般事務費等科目及待表決提案後，刪減數將近2億7400萬元。

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國發會指出，立法院通案刪減委辦費科目，主要用於亞洲．矽谷智慧創新及擴大國際布局整合平台計畫，強化晶片創新應用及台灣新創生態系國際布局，維運Talent Taiwan強化延攬及留用海外人才，地方創生政策整體推動、計畫輔導及育成村營運工作等所需費用。

媒體政策及業務宣導費科目，國發會指出，主要是辦理國家發展、經濟永續與上述產業創新等政策宣導與推廣事宜；一般事務費科目，主要是用在辦理2050淨零城市展及國際論壇，國發會大樓事務管理、清潔保全，中興新村環境維護等。

國發會指出，上述預算遭大幅刪減，不利重要經濟政策推動及宣達，降低台灣的國際能見度與業者國際競爭力，錯失重要人才資源、影響地方創生產業發展，以及國發會基本行政事務與派駐人力薪資等。

國發會指出，後續表決提案刪減國發會資訊管理等經費，主要是國發會維持行政院公報網站、公共政策網路參與平台及資通訊網路、機房維運的基本需求等。如果大幅減列本項預算，將嚴重衝擊國發會對國內外民眾提供服務、資訊公開透明及資安防護業務的落實。

國發會強調，施政計畫及業務需要本撙節原則覈實編列，前經委會立委專業且多次審核及討論後刪減300萬元，凍結4210萬元，院會未經審核也未協商討論大幅刪減2億7400萬元，凍結11億1700萬元，應重視經委會立委專業的審議，期盼立法院支持，讓國發會持續扮演全球創新經濟關鍵角色。

關鍵字： 國發會預算刪減晶片創新國際競爭力人才引進

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