川普夫婦就任前推迷因幣「吸金大法」　幣圈示警背後風險

▲美國當選總統川普（右）與夫人梅蘭妮亞（左）。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

美國總統川普台北時間21日凌晨正式宣誓就任，全球加密貨幣市場近日因川普夫婦的聯手推出迷因幣再掀波瀾，專家觀察，川普夫婦這波「吸金大法」讓加密貨幣行情猶如雲宵飛車般震盪，民眾追進切勿忽視背後風險。

川普及妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）在上任前夕雙雙推出官方迷因幣，分別命名為 「$TRUMP」 和 「$MELANIA」。$TRUMP 12 小時內暴漲逾 150 倍，最高價格曾達 75.35 美元，累計漲幅超過 412 倍，市值更飆升至 98 億美金（3千億台幣）、24小時交易量超過 430 億美金（1.4 兆台幣），讓川普個人資產暴增 580 億美元。

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加密貨幣 KOL Conor 於 X 平台發文指出，根據川普家族團隊持倉量計算，只要 $TRUMP 達 225 美元時，富比世《全球富豪榜》排名即可超過馬斯克，當價格觸及 270 美元時則可成為世界首富，此外，$MELANIA 更一度吸引大量散戶追捧，據加密貨幣數據平台 CoinMarketCap 顯示，$MELANIA 自推出以來暴漲 2160.31%，市值達 571 萬美元，交易量直逼狗狗幣（Dogecoin）。

這場迷因幣狂潮背後的「吸幣術」引發市場磁吸效應，但隨後價格大幅波動，$TRUMP 重挫 45%，比特幣也因資金外流一度跌破 10 萬美元的重要心理關卡，24 小時內跌幅逾 5%，根據 Web3 媒體 Coindesk 報導，全網爆倉金額高達 11.9 億美元，但隨後又急速拉升至10萬9134.79美元，刷新歷史高點。

台灣加密貨幣交易所 HOYA BIT 創辦人彭云嫻提醒，切勿忽視背後的商業操作與市場潛在的風險。

川普夫婦的吸金術：一場內部人士與散戶的博弈

這次迷因幣熱潮的幕後，更值得關注的是內部操作的可能性。川普最新購買了價值4800萬美元的以太幣（ETH），川普次子 Eric Trump 更在 X 平台（前 Twitter）轉發 WLFI（World Liberty Financial 世界自由金融，川普家族新加入的加密貨幣平台）增持以太幣（ETH）的貼文，並表示：「請注意明天他們會做什麼吧！」暗示巨鯨的下一步動作。

就數據面來看，過去 24 小時內，與川普相關的 ENS 以太坊域名（如 WorldLiberty.eth、trumpcoin.eth、erictrump.eth 和 barrontrump.eth）相繼被購買，展現市場對川普題材的高度興趣。據國際知名區塊鏈媒體 Cointelegraph 指出， $MELANIA 和 $TRUMP 迷因幣的經濟模式各具特色，$MELANIA 的分配為35% 團隊持有、20% 財務儲備、20% 社群運用、15% 公開發行以及 10% 流動性，團隊持有的鎖定期為 30 天，相比之下 $TRUMP 則擁有更長的 3 年鎖定期，這個設計反映兩者在市場策略與投資者吸引力上不同的施力點。

彭云嫻分析，這種玩法可能是一種精心設計的吸幣策略，讓巨鯨和內部人士大幅獲利，而很多散戶在社群平台上看到他人曬出的盈利單，會誤以為這是一個入場的好機會，從而被情緒驅動出手，但這其實是一種「倖存者偏差」，切勿因情緒促動而衝動下手。

川普讓美國再次偉大？還是高明的商業手段？

「川普的身份本質還是商人，他的迷因幣行動更多是一次性商業操作。」彭云嫻指出，川普夫婦在上任前推出迷因幣，不僅為家族財富注入了大筆資金，也成功分散了市場的關注力，但這種操作對市場而言並不健康，雖然迷因幣熱潮對整體市場流動性確實產生了短期提振效應，但週末期間大量資金從比特幣（BTC）和以太幣（ETH）流向 $TRUMP、$MELANIA，也引發其他迷因幣暴跌，這些資金很有可能在熱潮消退後再次回流。

彭云嫻對此示警：「短期的市場狂熱只會讓投資者陷入更高風險的環境中。我們應該關注投資標的的基本面，選擇具備技術支撐與長期價值的項目，而非盲目追逐話題性產品。」加密貨幣市場的核心應該是技術與應用，而非炒作與賭博。

專家建議，與孤注一擲全投入迷因幣相比，投資人應分散風險，選擇比特幣、以太坊這類經過時間考驗的幣種，並建立長期投資的心態，避免因短期的情緒波動而損失慘重。每一次市場狂歡中都應學會理性思考，追求真正可持續的財富增長。