4檔台股ETF本周除息　農曆年封關留意最後買進日

▲台股示意圖。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

一月份除息之台股ETF已多於1/16、1/17兩日除息，靠近農曆春節假期，還有4檔台股ETF將在1/22農曆年前封關日或1/21除息，在1/22除息的台股ETF有群益半導體收益（00927）、永豐台灣ESG（00888）、永豐ESG低碳高息（00930），欲參與除息的投資人，要留意最晚於1/21收盤前買進，而新光臺灣半導體30（00904）則於1/21除息。

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財富管理專家表示，觀察這4檔將除息的台股ETF，當中00927、00904皆為訴求布局於半導體產業的ETF，而00888、00930則於選股流程中納入ESG概念。配息頻次來看，00927、00888、00904皆屬季配息產品00930則採雙月配。值得留意的是，這四檔中人氣最旺、受益人數達79669人的00927本次每單位(預估)配發金額為0.37元，單期殖利率近2.05%。

群益半導體收益ETF(00927)經理人謝明志表示，近期台股雖受市場觀望川普上任之政策臆測，以及鄰近春節長假等因素影響下，觀望氣氛較濃，進而壓抑股市表現，不過整體來看，台灣目前大多數產業仍處向上景氣爬坡循環，而引領全球科技趨勢之AI發展亦如火如荼，隨著AI應用逐步落地、相關需求殷切下，台灣因擁有完整的半導體聚落，且在AI晶片的製造與封裝為全球重要樞紐，受惠程度高，自晶圓代工、委外封測到設備商雨露均霑，產業成長性看好，建議投資人亦不妨透過台股半導體ETF來把握行情。

