川普於1/20日就任　法人：美國優先政策支撐企業獲利

▲川普2.0，美國優先政策支撐經濟表現及企業獲利。(圖／路透社)

記者巫彩蓮／台北報導

川普將於1/20就任美國總統，眾所矚目的川普2.0正式揭開序幕，投資人將從其就職演說推敲其百日新政的施政藍圖，並從中尋找投資方向，法人預期，美國資產將穩居主流，看好川普支持的放寬監管、加速美國能源開採及出口、減稅等政策將有利美國經濟及企業獲利，有利美股及美國非投資等級債前景，但川普傾向將關稅武器化來處理美國貿易逆差、非法移民及毒品問題，則是市場波動來源，建議投資人掌握「美國優先、防禦波動、多元分散」策略，建構金蛇年投資組合。

PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸表示，本週國際共有兩大重點，首先是川普20日就職為全球焦點，並針對關稅問題成立對外稅務局(External Revenue Service)，負責徵收關稅、進口稅和所有來自國外的稅收；另外，本週將以線上形式在達沃斯世界經濟論壇發表演講，預期這場演講亦將成為論壇最受矚目焦點之一。

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富蘭克林證券投顧表示，川普2.0將正式揭開序幕，由於美國就業市場穩健但並未過熱，預期2025年聯準會將放慢降息速度但不至於改變方向，隨著債券收益率墊高增添投資吸引力，建議以美國平衡型及複合債券型基金為核心，網羅收益、聯準會降息行情並防禦股市波動，並增持美國非投資等級債參與川普2.0行情；股市策略部分，川普2.0正式登場，預期美國經濟及企業獲利維持穩健，美股漲勢有望從科技七雄擴大至其他股票及產業，看好創新科技/科技、美國小型股/公用事業/基礎建設產業。

由於市場擔憂川普關稅與財政政策將增添通膨上行風險，加上FOMC調降2025年降息幅度，使得美國10年期公債殖利率因而走升，導致今年來特別股表現承壓。柏瑞投信表示，雖然近期特別股受美債殖利率走高和季節性因素的影響而波動加大，不過美國經濟維持穩定成長、Fed降息方向並未改變，加上發行特別

股的金融業獲利展望仍佳，預期特別股在這樣的總經環境下仍將受惠。

