快訊／沒包第2區少賺5.3億！威力彩貳獎1注獨得　下期飆5.9億元

戴正吳追討10億元獎金提告 鴻海：依法辦理

鴻海（2317）退休員工戴正吳爆出離職後向公司與創辦人郭台銘追討10億元獎金，鴻海今（20）日發布重訊指出，一切依法辦理。

78萬股民喜迎！0050盤中填息 0056趕進度

上周五美股4大指數全面收紅，台積電（2330）、鴻海（2317）等權值股上攻，今（20日）台股開高走高，勁揚百餘點，國內首檔台股ETF元大台灣50（0050）開高走高，最高來到198.65，盤中完成填息，元大高股息（0056）走高到35.53元，正在填息路上趕進度中。

396萬人領錢了！ 勞保局各項年金過年前接力入帳

迎接蛇年，1月25日開始為期9天的春節連假，勞保局表示，為了讓民眾安心過好年，勞保、災保及國保各項年金，將提前於農曆年前撥入請領人帳戶，預估受惠人數396萬餘人；其中，攸關192萬人的勞保年金給付於今日入帳，平均每人可領到近1.92萬元。

陸客團春節後來台！維格餅家漲逾30％ 3檔觀光股盤中漲停

中國文旅部日期宣布將於近期恢復福建、上海居民來台灣團體旅遊，預計春節後來台，兩岸旅遊大利多，激勵觀光股股價勁揚，燦星旅（2719）、富野（2736）、寶得利（5301）等盤中亮燈漲停，興櫃的維格餅家（2733）盤中也一度漲逾31％。

家登強攻航太、半導體事業 董座喊今年營收挑戰「遠超百億」

半導體設備大廠家登（3680）集團18日舉行旺年會，家登去年繳出年營收64.45億元，年增29%的好成績，董事長邱銘乾也表示，今年營收目標上看百億，家登還要切入航太事業，並再次喊「站在風口上，豬都會飛」，在去年好表現加持下，家登尾牙也大方抽出汽車及多輛機車來犒賞員工一年辛勞，邱銘乾更喊話，明年尾牙還會再加碼。

2025上半年台股高點曝光！ 國泰金：股民多預期落在2萬4

台股農曆年即將封關，國泰金1月國民經濟信心調查結果出爐，時事題針對「民眾對於2025上半年台股加權指數高低點的預期」做調查，1月的調查結果顯示：22.8%的民眾認為台股指數上半年高點將介於24,000(含)~25,000區間，21.2%的民眾認為高點落在25,000(含)~26,000區間，6.9%則預期高點會超過26,000(含)。綜合前述，合計有50.9%民眾認為2025上半年台股加權指數高點會落在24,000(含)上方。

蛇年換新鈔今起跑！ 5大攻略一文看

搶換新鈔發紅包過蛇年的民眾注意！央行公告春節前全台8金融機構456處提供換新鈔服務今（20）日起跑，限時5個工作天執行，民眾可以透過手機或網路查詢指定兌鈔地點，快速完成換鈔任務。銀行業同時交流5大換新鈔攻略，讓民眾輕鬆拿新鈔過好年。

機器人、BBU概念股狂漲 和椿、興能高並列12檔注意股

證交所今（20）日公布12檔注意股，鋰電池芯廠興能高（6558）近期搭上AI伺服器配備BBU（鋰電池備援電力模組）題材，股價漲勢激昂，機器人概念股和椿（6215）也持續熱門，兩檔今日都收漲停，且近30或60個營業日漲幅都超過100％，因此雙雙並列注意股。

泓德能源首辦線上徵才說明會 釋出70+職缺

泓德能源（6873）2024年創下營收突破百億元的亮眼成績，並持續廣納專業人才，擴大團隊規模，今日首次舉辦線上徵才說明會，釋出超過70個職缺，號召綠電管理、雲端運算、軟體開發等多元領域人才加入團隊，其中軟體職缺佔比超過三分之一，攜手共迎能源轉型的國際浪潮。

千億補貼預算遭刪 台電喊「深表遺憾、衝擊國人用電」

針對今(20)日立法院表決通過刪除挹注台電1000億元預算案，台電晚間發出聲明指「深表遺憾」，並指此舉除了弱化台電支持民生電價的財務狀況，更癱瘓台電更新汰換電力設備的財務能力，進而對國人用電造成衝擊。至於外界關切電價議題，台電會將相關財務情況及成本結構資料，提報至電價費率審議會討論。