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上班族過年紅包預算近1.2萬元　最怕被問「薪水多少」

▲▼過年、紅包、發紅包、領紅包、給紅包、春節、農曆春節。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲過年發紅包。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者廖婕妤／台北報導

農曆春節將至，根據求職網站調查，有91.2％上班族過年會發紅包，平均預算近1.2萬元，且其中有30.9％預算高於去年，另也有66.2％上班族過年會送禮；此外，過年最怕與親戚聚會被「考題攻打」，最怕被問到的大難題是「現在薪水多少」。

yes123求職網調查，91.2%上班族過年計畫發紅包，總預算平均落在11,901元，其中30.9%預算比去年多，19.7%預算比去年少，預計發放對象有78.2％會包給父母與其他長輩，44.6％會包給小孩晚輩或親戚，也有12.1％會包給配偶或情人。

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另也有66.2％上班族過年會送禮，平均預算5299元，主要送禮對象包括親戚、父母、一般朋友等，送禮內容主要是糕餅類禮盒、零食類禮盒、水果禮盒等。

此外，若過年與家人、親戚聚會，最怕被問到的前5大難題，包括「現在薪水多少啊？夠用嗎？」、「在做什麼工作？哪裡上班啊？」、「年終獎金幾個月啊？」、「有沒有正在交往的對象啊？」、「打算什麼時候結婚？」等。

yes123求職網發言人楊宗斌指出，隨著景氣復甦，缺工潮帶動加薪潮，使得上班族發紅包、送禮的預算與比例，呈現微幅增加狀況；但也不忘提醒勞工朋友，過年期間包紅包或是買禮品，凡事「量力而為」即可；若在過去的一年，職場並不順利，工作不太穩定，遇到親朋好友過年聚會，大家不免閒話家常，也要提醒父母親與長輩們，千萬不要給子女、晚輩們太多的壓力。

關鍵字： 過年上班族紅包送禮聚會

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