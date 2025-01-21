川普2.0來了！台灣2025掛牌衝70家　勤業：改寫全球經貿秩序

▲美國總統川普上任，跨國會計師事務所勤業眾信（Deloitte）預言全球經貿秩序大洗牌。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

第47任美國總統川普於今（21日，美國時間1月20日）宣示就職、重返白宮，力行美國優先（America First）、徵收關稅與製造業復甦等政策，全球預計再度颳起「川普2.0風暴」。勤業眾信聯合會計師事務所預期，川普上任後全球供應鏈洗牌，台灣資本市場2025年掛牌數衝70家，改寫全球經貿秩序。

勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢表示，美國揚言對加拿大和墨西哥進口商品加徵25%關稅，並研議取消中國大陸永久正常貿易關係地位（PTNR）、可能導致中國大陸平均關稅升為60%，國際經貿版圖再掀波瀾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

聚焦台灣，柯志賢認為，進口美國產品的關稅可能由3%增加至10%，參考最近期公布的資訊，台灣對美國出口額已超越中國大陸（不含香港）表現，對美貿易順差也持續擴大，但此態勢可能引起更高關稅的政策壓力，增加台灣出口商品成本負擔。

勤業眾信歸納，川普2.0時代「關稅壁壘、貿易戰、供應鏈重整、政策不確定」成為四大關鍵字，牽動全球未來幾年的主要變數。多年來，台灣企業歷經國際政局變化洗禮，打造轉型升級的驅動力，2025年台灣資本市場將迎來掛牌豐年，衝刺掛牌70家的佳績。

柯志賢分析，2024年台灣資本市場展現出強勁的活躍動能，全年新掛牌上市櫃企業高達65家，募資金額高達突破576億元，雙雙創下十年來新高。與2023年的42家新掛牌企業及379億元募資金額相比，增幅分別達55%及52%，彰顯台灣資本市場在全球經濟變局的穩定性與韌性。

勤業眾信國際租稅負責人徐有德表示，川普政府對半導體、電動車、電池及太陽能等關鍵供應鏈的政策主軸，偏向「回流美國本土」，與拜登政府推動的「友岸外包」截然不同，政策轉變對台灣電子製造及半導體產業的國際布局產生深遠影響。從川普上屆任期的「離開中國」到即將到來的「前進美國」。

徐有德認為，台灣雖因先進製程技術領先，具備一定程度的價格轉嫁能力，但仍面臨川普政府可能要求先進製程提前遷至美國的壓力。

美國執政黨輪替在全球經濟貿易發展扮演牽一髮動全身的關鍵角色。徐有德表示，日前台美租稅協定法案在美眾議院火速壓倒性通過、台美21世紀貿易倡議，以及拜登總統卸任前的AI晶片出口管制政策，皆顯示台美關係緊密合作的基調。台灣雖看似處於不可控的國際情勢震盪中，只要順應趨勢，重新錨定全球定位，充分利用政策帶來的市場潛能，轉危為機。