達和航運再添新式水泥專用船　未來2年交2艘環保散裝船

▲台泥旗下達和航運全新環保水泥專用船「達循輪」交船。（圖／台泥提供）

記者廖婕妤／台北報導

台泥（1101）企業團旗下達和航運今於日本四國新來島造船廠，舉行新式環保水泥專用船「達循輪」命名交船典禮，也正式從日本四國松山港啟航，前往台灣花蓮和平港，開始台泥低碳水泥的承載任務，新環保船隻加入後達航旗下共有12艘船舶，包括5艘水泥專用船和7艘散裝船，水泥船隊平均船齡下降3年，未來2年將陸續交付2艘6.35萬噸Ultramax環保散裝船。

台泥總經理程耀輝指出，努力不僅是為了滿足當前的市場需求，更是為了未來的可持續發展，達和航運依循台泥企業團減碳增綠的主軸，隨著達循輪的投入使用，不僅能夠提供國內水泥的減碳運輸，未來還將積極拓展歐亞非低碳水泥市場的運輸需求，強化在環保減碳方面的優勢。

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台泥表示，「達循輪」是達和航運自2017年董事長張安平上任後購置的第3艘新式環保水泥船，設計和功能全面聚焦智慧化與環保效益，導入日本船級社認證的NK Class NAPA智能船舶管理系統，透過衛星即時傳輸功能，能夠規劃最佳航線與航速，大幅提升運營效率和燃油節省能力。

台泥指出，節能減排方面也符合國際海事組織（IMO）船舶效率設計指標（EEDI）第二階段標準，裝載每1噸水泥在海上航行1海浬，僅產生6.04公克的二氧化碳，優於本船型國際標準之7.92 gCO2 / ton mil，減排二氧化碳達23.7%；也全程使用岸電進行港口作業，不僅降低燃油消耗和噪音，大幅減少了二氧化碳和溫室氣體的排放，還通過AI資料分析進一步優化能源使用效率。