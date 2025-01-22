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IEAT尾牙卓榮泰嘆生日禮是總預算刪2千億　慶幸中小企業轉型預算還在

▲行政院長卓榮泰(前排中)出席IEAT尾牙，公會理事長黃教漳(前排右四)與政府高層、公會常務理監事等貴賓合影。（圖／記者張佩芬攝）

▲行政院長卓榮泰(前排中)出席IEAT尾牙，公會理事長黃教漳(前排右四)與政府高層、公會常務理監事等貴賓合影。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

台北市進出口公會(IEAT)昨(22)晚在美福大飯店舉行交流晚宴與尾牙，行政院長卓榮泰親自與會，公會理事長黃教漳透露21日是卓榮泰生日，現場來賓一起祝他生日快樂，卓榮泰嘆立法院送他的生日禮物是刪了2千億(2075億)總預算，讓他高興不起來，不過也慶幸政府非常重視的中小企業雙軸轉型預算116億沒被刪除。

昨晚晚宴公會最高顧問邱義仁、台北市副市長張溫德、前經濟部長王美花與各部會高階，及全球32國、43個駐台使館及外國機構大使及代表與會，公會名譽理事長、理監事、顧問、行業小組召集人等出席晚宴。

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卓榮泰致詞時詳細說明行政院四年關鍵目標是「二上、一下、一平衡」，包括經濟成長率未來四年平均達3%以上、人均GDP(國內生產毛額)在2028年逾四萬美元、失業率低於3%，以及消費者物價指數(CPI)增幅穩定在2%。

「行政院經濟發展委員會」所訂9大重要決議，要兆元投資國家，打造亞洲資產管理中心與國家人才競爭力躍升；另協助中小企業雙軸轉型，包括數位化與淨零碳排，希望60%以上企業都能轉型，也希望企業界支持政府。因與會外賓多，公會特別將卓榮泰致詞內容現場口譯成英文。

▲左上圖經濟部前部長王美花(前中)擔任開場演唱嘉賓；右上圖公會員工勁歌熱舞；下圖公會新生代理事顏柏軒(左三)帶領新生代理監事江建廷(右一)等跳16蹲。（圖／記者張佩芬攝）

▲左上圖經濟部前部長王美花(前中)擔任開場演唱嘉賓；右上圖公會員工勁歌熱舞；下圖公會新生代理事顏柏軒(左三)帶領新生代理監事江建廷(右一)等跳16蹲。（圖／記者張佩芬攝）

黃教漳致詞時指出，美國川普總統已就職，全球經貿的情勢預估會展開新的變化，在此同時，IEAT與政府部門長官以及在座的夥伴及好友們，彼此的合作互動關係將更為重要。

2024年台灣的出口高達4750.7億美元，成長9.9%，進口3944.7億美元，成長12.2%，進出口貿易都創下歷年次高紀錄，特別感謝行政院卓院長及所有在場長官們的領導。

IEAT作為全台最大的貿易團體，昨晚是IEAT第21屆第一次的尾牙，會員家數也來到23年來的新高，達到6570家，黃教漳兼任台灣173家公會同業所組成的輸出入聯誼會的會長，他表示將繼續推動政府的產業政策，今年也新增AI‧機器人以及數位小組，帶領會員跟上數位化的浪潮。IEAT在全球有178個姐妹會，今後也將持續發揮及拓展全球的網絡。

晚宴開場表演由歌藝具職業歌手水準的王美花擔綱，也有藝人表演、員工勁歌熱舞，公會去年新選出的理監事當中，有十席是新生代企業家，其中理事顏柏軒去年在改選後的聯誼餐會曾經展現他跳最熱門且高難度的16蹲舞步，昨晚帶領昇恆昌總經理江建廷等新任理監事一起跳16蹲，為晚宴帶來精采的壓軸演出。

關鍵字： IEAT尾牙卓榮泰嘆生日禮總預算刪

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