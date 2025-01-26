喜迎川普新政　幣安CEO預期加密貨幣今年再創高峰

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

隨著美國新任總統川普（Donald Trump）上任，加密貨幣市場預計在2025年迎來新高峰。幣安（Binance）執行長Richard Teng、接受CNBC採訪時表示，美國在新政府帶領下的積極監管改革，將對加密市場產生重要助益。

Teng於瑞士達沃斯世界經濟論壇的對談中指出，今年在美國「更加清晰的監管框架」下，加密貨幣市場有望再創新高。他說，「如果參考過去的週期，今年將是加密產業創下歷史新高的一年。」

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比特幣（Bitcoin）去年首次突破10萬美元大關，受投資者對川普政府加密友好政策的樂觀預期推動。截至一月中，根據CoinGecko數據，比特幣價格約為10萬4000美元，市場整體呈現疲弱狀態。

Teng補充，從去年以來，有關加密貨幣的敘事已發生顯著變化。他表示，自抵達達沃斯以來，聽到了來自政治和企業領袖的正面看法，顯示市場對加密產業的態度更加樂觀。

對於未來的法規走向，Teng表示，美國在代幣發行、交易及資產管理等領域將取得進展。他提到，川普並非唯一支持加密貨幣的政治人物，目前美國國會兩院都顯示出對加密友好的傾向，「因此，相關立法將會通過，支持加密的監管機構高層也將被任命至關鍵角色，例如證券交易委員會（SEC）和商品期貨交易委員會（CFTC）的委員職位，」

川普已任命資深華府律師阿特金斯（Paul Atkins）擔任SEC主席，過去SEC對加密產業採取強硬執法方式，但在新領導下預期將有轉變。

Teng認為，川普政府將為加密產業帶來「確定性」與「認可」，同時可能建立美國戰略比特幣儲備，這也是川普競選期間提出的政策之一。