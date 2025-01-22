中信條款！金控敵意併購門檻　金管會宣示「以現金為主」

▲金管會修正金控投資管理辦法，調高現金收購門檻。（圖／巫彩蓮攝）

記者巫彩蓮／台北報導

2024年新光金、台新金「新新併」相當戲劇化，中間還發生中信金搶親，一宗金控合併案牽涉合意、非合意收購，調整金融整併措施為金管會2025年重點業務，主委彭金隆今（22）日指出，金控公司投資管理辦法未來會有調整，會採取金控收購金控、金控收購金融機構分流，並提高非合意併購現金收購門檻。

彭金隆表示，2024年金融業破兆元，對於未來發展抱持審慎樂觀，但金融業應重視風險管理能力，強化經營韌性和資本，關於金融整併議題，合意和非合意收購並存，為了避免「監理套利」達成監理一致性，未來非合意金控收購會調高門檻，將以現金為主，完成徵詢意見，預計年後會有完整的報告。

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金管會銀行局長莊琇媛強調，非合意合併收購門檻將調高，但金控不可能在如此龐大資金放在帳上，未來金控收購時，雙重槓桿比率（DLR）也會有彈性調整，如果採現金收購，DLR暫時不用維持在125%，待完成收購完成後，才會要求雙重槓桿比率回到125%，維持財務健全性。

彭金隆補充，合意收購必須透過各自董事會、股東會完成程序決議，達成法律上合意，再送件金管會，而非合意方式是更換經營權，考量程序必須公開一致，避免監理套利，公開收購的門檻將調高，將會以現金為主。

