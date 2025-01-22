郭台銘加碼1億善款　永齡基金會力推寒冬送暖計畫

▲力行「永飽安康」營養餐食計畫，永齡基金會郭曉玲執行長準備營養餐及年節水果送至獨居長者家中 。（圖／永齡基金會提供）

記者陳瑩欣／台北報導

鴻海創辦人郭台銘善行不斷，歲末寒冬之際，郭台銘創辦的永齡基金會發起送愛送營養的「永飽安康」營養餐食計畫，宣布加碼將再捐款1億元，支持50個提供弱勢長者送餐或共餐服務的老人福利機構，每家200萬元，協力解決從吃飯到健康照護的需求。

永齡年前才捐贈1億元給一百家地方微型社福機構助力募資困難的難題；上周又送出全台超過一千雙新鞋給兒少機構弱勢孩童迎接新年，農曆新年倒數幾天，郭台銘有感歲末年終、闔家團圓之際，貧困、獨居、行動不便的長者獨自在家中不方便採買煮食，秉持著「雪中送炭、扶他一把」的精神，慷慨解囊。

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物價高漲、通膨壓力大，不只衝擊一般受薪階級，對弱勢家庭來說，更是沉重負荷。在歲末寒冬時節，獨老長輩格外需要社會關懷，營養是長者維持健康的關鍵環節，因此除了供餐，也需要有充足營養，才能避免疾病臥床風險、降低醫療負擔。

永齡基金會「永飽安康」營養餐食計畫，長者關懷對象包括低收入戶、邊緣戶及孤獨長者、老老照顧與身障長輩，提供餐食服務補助，依高齡者需求提供友善的點餐、用餐、消費、共餐或送餐服務。

另外，永齡基金會也鼓勵機構開發與提供適合不同身體條件之高齡者食用的健康營養、易食、安全、美味、美觀、有選擇、運用在地與當季食材的樂齡膳食；提出促進營養美味餐食的計畫並落實。



郭曉玲也特別選在農曆新年前一週，各家各戶年節圍爐氣氛正濃之際，前往機構學習製作美味營養餐，並訪視獨老個案家中送上愛心便當、特色年菜與營養品。她進一步表示：「台灣已邁入超高齡社會，長輩牙口、食慾、健康等因素，造成長輩其他身心問題，如果在食物選擇上，可以讓長輩能吃得營養均衡，也更好吸收，減少疾病、甚至避免疾病或病況的惡化，增強長者健康活力的老年生活，促進生活品質，還能提升高齡者的社會參與度與自立共融。」