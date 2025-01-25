台電出動500人投入機組大修　興達電廠新2、3號機今明年加入電網

▲興達電廠燃氣1號機今年展開運轉逾25年來最大規模大修及升級工作。（圖／台電提供）



記者廖婕妤／台北報導

春節9天連假到來，台電預估年假整體平均用電將低於2,700萬瓩，備轉容量率可維持在10％以上，此外，春節期間是用電最低時刻，台電把握這段電力設備「進廠保養」的黃金時機，從南到北出動近500人電力團隊投入機組大修任務，其中，興達電廠燃氣1號機展開運轉逾25年來最大規模大修及升級工作，燃氣複循環機組新建工程3部新機組也陸續動工，工程進度已逾8成，新1號機目標2月底接受調度，正式上線後可望年增逾70億度電，新2、3號則預計今明年陸續加入電網。



台電說明，發電廠機組一般約2年需大修、平均約4年則需進一步「全開蓋大修」，進行全身總體檢。因應氣候變遷趨勢，為確保夏季用電尖峰維持穩定供電，台電持續精進機組歲修排程，一年之中用電最低的農曆春節，也成為台電人全力挑燈出動的黃金時機。

台電指出，超巨大的發電機組，無法像一般汽車直接開進維修廠，台電靠著成立40年的電力秘密基地「電力修護處」，在春節期間出動近500人進駐高雄興達、大林及苗栗通霄電廠，投入機組維護與更新，同時協助民營嘉惠電廠大修工作，力求各發電廠機組在新的一年都能維持最佳狀態。

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台電表示，興達電廠燃氣1號機為3部氣渦輪機組搭配1部汽力機組發電的複循環發電機組，今年共動員近300名台電人展開運轉逾25年來最大規模大修及升級工作，不僅首次更新氣渦輪機發電機定子，汽輪機也是第一次把如「心臟」的高低壓轉子與汽機內缸全面升級，完成後可進一步提升整體發電效率，持續提供穩定低碳電力。

因應用電成長需求與永續淨零目標，興達電廠也正推動燃氣複循環機組新建工程，3部新機組總裝置容量達390萬瓩，自2020年12月起動工，截至去年底工程進度已超過8成。其中，新1號機目標2月底接受調度，接續邁入商轉，正式上線後可望年增逾70億度電，新2、3號則預計今明年陸續加入電網。

此外，春節期間台電除有近500人的電力團隊投入全國機組大修，為確保供電穩定，每天更有超過4,000名台電人，從電源供應、電網運轉、電力調度到突發停電因應等，時刻為台灣來電。