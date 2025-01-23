川普2.0！老謝點5公司「跑得快」　AI拉大美中差距

▲財信傳媒體董事長謝金河。（圖／記者謝婷婷攝）

記者巫彩蓮／台北報導

美國總統川普就任，全球迎接「川普2.0」時代來臨，財信傳媒董事長謝金河今（23）日指出，觀察川普就任典禮，以「看懂川普大戰略！」撰文，他認為，「川普2.0」最重要的是川普政府解除金融及科技業的管制，帶動高盛，富國銀行等5家公司股票大漲，是「跑得快的一群」。老謝觀察，川普推出的星門計劃（Stargate）以發展AI，投資AI基礎建設為目標，核心是要拉大領先與中國的差距。

以下為謝金河臉書全文：

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川普相隔四年再度入主白宮，這次氣勢，威力更甚一籌。我記得8年前，川普勝選，矽谷科技產業大老闆幾乎都站在他的對立面，我保留一張川普在2017年召見科技大老到白宮，捧場的人並不多的照片。

相隔8年，這次科技大老幾乎都圍繞在他的身邊，特別是馬斯克和川普形影不離，簡直是川普的分身，他甚至搬入海湖莊園，川普的就職大典，馬斯克非常亢奮。這次科技大老幾乎都來報到！

值得關注的是，川普上任次日，他在白宮召來Open AI的奧圖曼，甲骨文的艾利森及軟體銀行的孫正義，共同發起Stargate計劃，先期投資1000億美元，未來以5000億美元為目標，這個星門計劃以發展AI，投資AI基礎建設為目標，核心是要拉大領先與中國的差距。

在拜登任內，美國對中國的戰略以圍堵為主，拜登卸任前頒布的AI晶片三級管制，台灣，日本，南韓和多數歐洲國家列為第一級，沒有限制，列為第二級的有新加坡，印度等88個國家，有配額限制，第三級是中國，俄羅斯，北韓，敍利亞，伊朗等22個國家，完全是禁止。黃仁勳對這個管制一直很有意見。

這次川普就職，黃仁勳來台灣，又去了一趟北京，他錯開川普的就職大典，背後有什麼考量，值得進一步觀察！

這次川普2.0，最重要的是川普政府解除金融及科技業的管制，他把過去綁手綁腳的政策全鬆開，川普當選首日，高盛，富國銀行都大漲13%，美國銀行股奔馳到現在。這次川普的科技鬆綁會帶來更大的浪潮，這次孫正義跑最快，ARM的股價已經按捺不住，甲骨文這次也擠入川普核心，他們都是跑得快的一群！