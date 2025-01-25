ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

先探／AI用電量倍數增　核電股仍是今年的飆股

（圖／先探投資週刊 提供）

ＡＩ高速運算用電量大，微軟、亞馬遜等的ＣＳＰ業者都積極尋找核電廠作為長期供電對象，帶動核電股漲勢。核電供電比重越高者，股價漲幅越大。

文／魏聖峰

ＡＩ過去兩年在華爾街市場掀起滔天巨浪，以Nvidia、超微和博通等ＡＩ和ＡＳＩＣ相關股表現亮眼，Nvidia一躍成為全球第二大資本市值企業。不過，ＡＩ資料中心的高速運算卻也是不折不扣的吃電怪獸，ＡＩ伺服器需要大量的用電，核能發電是現成可以大量發展的低碳能源，科技業大亨目前都醉心於發展核電，小型核電也是科技業開發新能源的解決方案。

過去兩年，星座能源、維斯塔能源、塔倫能源的股價漲幅不輸ＡＩ股，開採鈾礦Cameco的股價更是連續五年收紅，今年續漲的行情。

[廣告]請繼續往下閱讀...

一度核電的碳排放量僅約八十∼一七八公克，遠低於天然氣碳排放量的三○○∼四○○公克，符合當今美國的綠能政策。過去雖然發生過大型核電災難，也的確造成巨大的經濟損失，美國也曾經在一九七九年發生過加州三哩島核災。隨著科技的發展，核電廠的安全防衛技術也比十多年前進步許多，只要不發生核災，核能發電仍是當今可以運用的能源。

ＡＩ用電量倍數成長

目前美國的核能發電占比約十八％，是低碳能源中發電比重最大者，且發電成本低於其他的綠能發電。因緣際會下，核電成為科技大亨青睞的電力來源。OpenAI創辦人奧特曼（Sam Altman）甚至自身投資小型核電的發展，透過投資借殼的ＯＫＬＯ跨入核電產業。根據國際能源總署的統計，數據資料中心和通訊網路的用電量，占全年度電力消耗量的二∼三％，但受到生成式ＡＩ成長需要大量的算力，電腦算力就需要電能轉換，預計到二○三○年時，ＡＩ相關的用電負載量就可能會再成長一倍。

美國電廠旗下大多有投資天然氣發電、核電，也開發綠能發電的離岸風電、太陽能甚至是水力發電。傳統的燃煤發電也有，但燃煤發電比重目前是逐年下降，目前的發電主力是天然氣發電，並持續拉高低碳能源發電。獨立電廠星座能源，去年和前年股價分別上漲九一．三九％、三五．五九％，今年以來股價又漲超過四成，最新股價已飆過三二五美元。星座能源的本益比也超過三七倍，這樣的本益比的確很高，但華爾街市場卻又不斷調高星座能源的目標股價，支撐股價的多頭趨勢。

核能股本益比持續拉高中

星座能源是獨立電廠，會被是廠當作核能指標股是因為該公司旗下的核能發電比重約在一成上下，是主要發電廠中來自核能比重最高的業者，核能總發電量達三二．四百萬千瓦（ＧＷ）。過去兩年來股價大漲，也讓星座能源的資本市值突破一千億美元。大型ＣＳＰ業者的用電量需求非常大，積極和核能業者簽訂長期供電合約，推升核電廠的本益比。去年年底時，微軟與星座能源簽訂二十年的長期供電合約。星座能源宣布要重啟加州三哩島核電廠的一座機組，專門供給微軟的用電需求。微軟在去年十二月初公告最新核電採購合約，希望在二○三○年代初期以前，增加一∼四ＧＷ的用電合約。

星座能源的用電合約強勁成長，且未來的電力供應需求持續成長，該公司在一月十日宣布以一六四億美元的現金和股票收購能源業者Calpine。收購Calpine的用電供應量馬上增加七八座發電廠、二七ＧＷ的發電量。收購案宣布後，激勵星座能源股價的創新高表現。星座能源去年前三季的營收已達到一八二億美元，營業規模在獨立電廠中幾乎是最大者，在大者恆大下，該公司未來供電市占率逐年成長。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2336-2337合刊號精彩當期內文轉載》

（圖／先探投資週刊 提供）

關鍵字： 先探投資週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【時間管理大師】同事趁等紅燈嗑便當XD

推薦閱讀

春節9天出勤薪資算法大公開　這4天領雙倍薪

春節9天出勤薪資算法大公開　這4天領雙倍薪

今（25）日起開始放春節9天連假，但不少勞工朋友仍需要堅守崗位，勞動部提醒，農曆除夕至大年初三都是「國定假日」，雇主若是要求勞工出勤8小時，應發給雙倍薪資，超過8小時仍要給加班費。

2025-01-25 06:00
年終獎金理財術！北富銀建議適度調整股債比例　善用定期定額

年終獎金理財術！北富銀建議適度調整股債比例　善用定期定額

年終獎金入袋，這筆財富該如何運用才能發揮最大效益？北富銀建議，理財需先理債，償還完利率較高的貸款和債務後，剩下的資金可預留三分之一因應年節紅包及家庭消費，剩餘三分之二即可依據不同族群需求及個人風險偏好來進行投資，透過合理的理財配置，讓年終獎金成為日後邁向財務自由的推手。

2025-01-25 06:30
NAND Flash廠今年重啟減產策略　研調：緩解供需失衡、穩定價格

NAND Flash廠今年重啟減產策略　研調：緩解供需失衡、穩定價格

根據TrendForce最新研究報告指出，NAND Flash產業2025年持續面臨需求疲弱、供給過剩的雙重壓力。在此背景下，除了美光率先宣布減產，Kioxia/ SanDisk、三星和SK hynix/ Solidigm也啟動相關計劃，長期可能加快供應商整併步伐。

2025-01-25 06:00
金虎爺在引路！　新北板橋30歲男子買整本幸運刮中百萬獎

金虎爺在引路！　新北板橋30歲男子買整本幸運刮中百萬獎

春節買刮刮樂試手氣，根據位於新北市板橋鈔滿彩券行表示，一名年約30歲媒體業上班族先是刮了幾張散的2000元刮刮樂，未中大獎，後來離開再次回來試手氣，霸氣決定直接買一本，憑直覺拿離自己最近的一本，幸運刮中百萬獎。

2025-01-25 10:41
日本經濟轉折！　謝金河：黑鮪魚拍賣金額創高、訪日人數攀升

日本經濟轉折！　謝金河：黑鮪魚拍賣金額創高、訪日人數攀升

金龍年即將劃下休止符！財信傳媒集團董事長謝金河在臉書上發文指出，日本豐洲市場黑鮪魚大拍賣金額創1999年來次高，為日本結束通縮好兆頭，加上去年訪客人數衝高，提振內需市場，有了基本面改善當後盾，日本央行昨（24）日升息，但沒有如去年年中出現日圓重貶、日股暴跌，這一次是是日圓微升，日股小跌，顯先市場已接受日央升息定數，對日本而言，蛇年要迎來一個轉折。

2025-01-25 10:13
彰化三娃爸逆風而行！　挑選不受歡迎號碼刮中百萬大獎

彰化三娃爸逆風而行！　挑選不受歡迎號碼刮中百萬大獎

春節就是要買刮刮樂試手氣！彰化有位三個孩子的工程師爸爸，買刮刮樂及彩券前特定去附近天公廟拜拜，特意選了不受歡迎的4號，果真逆風而行幸運刮中100萬元，這名三娃爸他激動表示，這筆獎金要用來當成3個小孩的讀書基金。

2025-01-25 09:40
台電出動500人投入機組大修　興達電廠新2、3號機今明年加入電網

台電出動500人投入機組大修　興達電廠新2、3號機今明年加入電網

春節9天連假到來，台電預估年假整體平均用電將低於2,700萬瓩，備轉容量率可維持在10％以上，此外，春節期間是用電最低時刻，台電把握這段電力設備「進廠保養」的黃金時機，從南到北出動近500人電力團隊投入機組大修任務，其中，興達電廠燃氣1號機展開運轉逾25年來最大規模大修及升級工作，燃氣複循環機組新建工程3部新機組也陸續動工，工程進度已逾8成，新1號機目標2月底接受調度，正式上線後可望年增逾70億度電，新2、3號則預計今明年陸續加入電網。

2025-01-25 09:30
「蝴蝶蘭」財氣照滿屋！　桃園男刮出頭獎200萬

「蝴蝶蘭」財氣照滿屋！　桃園男刮出頭獎200萬

過年買刮刮樂試手氣！一名桃園男常在住家附近彩券行購買彩券，聽聞年節買鮮豔的花擺在家中討喜又招福，特比照辦理，特別到花市買了3盆蝴蝶蘭，隔天經過彩券行買剛推出刮刮樂「黃金滿屋」，竟幸運刮中頭獎200萬元。

2025-01-25 09:19
鴻海年終嘉年華首度移師大巨蛋　董座預告今年營收續創高

鴻海年終嘉年華首度移師大巨蛋　董座預告今年營收續創高

鴻海（2317）集團年終嘉年華今（24）首次以運動會的方式舉行，也創下第一家在台北大巨蛋舉辦企業運動會的先例，今年鴻海以「Team 鴻海 Let's Run！」為主題，邀請旗下重要子公司工業富聯、鴻騰精密、鴻華先進、富智康與鴻海法人舉行團隊運動競賽，輝達創辦人暨共同執行長黃仁勳視訊連線，與3.5萬名鴻海員工以及眷屬同歡。鴻海董事長劉揚偉會中預告今年營收將續創新高，最後員工摸彩抽出20位百萬現金獎得主以及20位MODEL C電動車車主。

2025-01-24 18:32
央行理事憂農會信用部、租賃公司成打炒房破口　必要時再出手

央行理事憂農會信用部、租賃公司成打炒房破口　必要時再出手

中央銀行去年12月決議利率連3凍，房市管制也按兵不動，理事會議事錄摘要今天出爐，顯示央行理事仍緊盯房市變化，並憂心融資租賃公司及農會信用部成打炒房破口，未來如有必要，央行應再次祭出選擇性信用管制措施。

2025-01-24 17:37

讀者迴響

熱門新聞

即／大樂透4.32億一注獨得　創下第5屆最高單注獎金

月薪35K多久能存到100萬？　網點出2關鍵

鴻海老臣想拱郭台銘回鍋　劉揚偉直球回應

春節9天出勤薪資算法大公開　這4天領雙倍薪

鴻家集團兩樣情！　孫公司被迫無薪假

黃仁勳曾嗆「你完全錯了」　半導體教父認輸

永豐金併京城銀　股臨會紀念品「全家便利商店禮物卡100元」

年終獎金理財術！北富銀建議適度調整股債比例　善用定期定額

ATM領新鈔再要求「換新鈔」！奇葩理由讓行員傻眼

智邦：2025年AI仍是主流　應分散布局

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【大碗公裝才對味】媽買3支霜淇淋拿碗公裝再回家爽嗑

逆向超車猛撞機車！　外送員慘噴飛重摔亡

【太幸福了】「貓貓版床咚」已閃瞎眾多貓奴的雙眼XD

正妹鼓起勇氣在火鍋店跳舞 回到座位馬上害羞起來XD

【時間管理大師】同事趁等紅燈嗑便當XD

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366