先探／鎖定低評價績優成長股

資金排擠效應，導致傳產類股較不受市場青睞，不過好公司終會獲得平反，低基期成長股是主要投資方向。

文／黃俊超

相對於ＡＩ風潮席捲全球，相關次產業爆發性上漲，傳統產業則顯得落寞，雖然能源、風電、軍工等曾一度風靡全場，不過考量川普再度執政與台灣政治現況，未來政策恐將存有相當程度的變數，股價與聲量已是大不如前，而過往被認定為績優股，尤其是長期持有、穩健領息為信仰的台塑四寶，去年股價全數腰斬，法人多站在賣方，融資餘額則顯現出無限攤平大法，縱然出現反彈，也並不代表底部就此浮現。

被稱為遭鋼鐵耽誤的紀念品公司、擁有超過一百萬股東的中鋼，股價自二一年高點修正已超過六成，於去年底跌破至二○元之下。川普於就任第一天，就簽署行政命令退出巴黎氣候協定，另外表示將大規模開採石油，對於全球石化與能源產業，必定將帶來更大的波動性，再加上關稅與貿易政策的不確定性，還有中國過剩的產能，基本面仍多有考驗。

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來億動能強 鈺齊翻身起

當每股淨值降至相對低檔，類似於面板股的股價表現，跌深或消息面刺激而偶有反彈，但是在供需真正趨於回穩、營運看見隧道盡頭曙光之前，技術面恐將不斷上演反覆試圖築底動作。包含ＡＩ、電動車乃至於機器人，可預期未來世界對於電力需求將迅速增長，對於電力與再生能源帶來正向趨勢，但是受限於政策規範的框架，在歷經去年股價大爆發過後，已進入整理區間，可留意的是真正能繳出營運實績的企業。

毫無疑問，ＡＩ是盤面人氣焦點，尤其台積電與相關供應鏈，加上傳產龍頭股業績不振，資金流向效益最佳化的電子股，然而，傳產類股也並非是全無生機，資金排擠效應、擴散力道偏弱，不易帶動產業全體同步向上，卻反而更會著重於單點突破，可留意具有利基性的次產業，重點在於成長力道，如製鞋產業去年掛牌的新星來億ＫＹ，在龍頭ＮＩＫＥ仍有艱難挑戰之際，擁抱迅速崛起的ＨＯＫＡ，而扶搖直上。

來億ＫＹ去年第四季營收突破百億元、年增三二．三％，帶動全年年增三四．五％，雙雙寫下歷史新高，受惠於第二大客戶ＨＯＫＡ拉貨動能強勁，並開始小量出貨新客戶鞋款，有效優化產品組合，加上新台幣貶值，預期毛利率與獲利可望成長，而為了因應訂單暢旺，包含億福、億泉與億宥三新廠擴增，未來總產能上看一．二四億雙，股價直接向上比價成衣王者儒鴻。

雖然ＮＩＫＥ營運不振，不過點名足球鞋為銷售亮點，符合志強ＫＹ訂單滿載狀況，隨著在NIKE、Adidas足球鞋市占率持續擴大，二五、二六年皆將有重大賽事舉行，搭配持續擴充產能，預期今年出貨量可望有高雙位數成長。鈺齊ＫＹ受惠客戶需求回溫，去年第四季不僅營收來到近六季高點，也繳出三率三升的亮眼成績單，全年ＥＰＳ七．二三元，今年除了ＶＦ集團營運逐漸回溫外，由於為上市鞋廠中Ｏｎ唯一成品鞋供應商，預估今年將維持三成以上的高成長，搭配越南與印尼新產能開出，基期仍屬相對偏低。

航太需求高於供給

川普於就職演說上表示，美國將再次成為製造業國家，波音為全球航太兩大龍頭之一，去年終於宣布重啟生產最暢銷的七三七ＭＡＸ客機，期盼能夠再次重返榮耀。國際航空運輸協會（ＩＡＴＡ）資料顯示，去年二月ＲＰＫ（收入乘客公里數）已達疫情前水準，全球航空業在未來二○年內將蓬勃發展，預計短期年增率約八％，之後年增率約三．六％，四三年全球航空交通量將增長二．四倍。

低成本航空疫情過後再次活躍，波音曾預估至四三年，全球單走道窄體客機需求上看三三三八○架、占總需求七六％，空巴二○二四～四三年全球預測報告則預估，窄體客機需求量將達到三三五一○架、占總需求八成，商業用航空公司共需五○一七○架飛機營運，其中四三九七五架、約八七％為新建飛機。台灣廠商漢翔、長榮航太、豐達科、晟田、駐龍、榮剛、寶一等，疫後營運多維持成長步調，但評價多屬不高，且股價位於相對低檔。（全文未完）

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