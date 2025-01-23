【廣編】百協團隊赴日取經　臺日百貨達人交流迸火花

▲百協團隊由徐雪芳理事長領軍赴日取經，在GINZA SIX空中花園合影。

圖、文／遠東百貨提供

臺日百貨業首度交流，113年11月5日~6日中華民國百貨零售企業協會徐雪芳理事長帶領遠東百貨、101購物中心、漢神購物中心、遠東SOGO、統領百貨、遠東巨城購物中心、新光三越等23位會員公司代表，前往東京拜會日本百貨店協會，在豐富的參訪行程當中，雙方百貨界專業互動迸出不少經營火花，百協團隊大讚收穫滿滿。

臺灣與日本都處在百貨林立、競爭激烈的零售環境，讓中華民國百貨零售企業協會利用難得機會赴日本見學。這趟交流由日本百貨店協會西阪義晴專務理事等人出面接待，同時與高島屋、伊勢丹、GSIX等百貨高級主管見面，參訪日本橋高島屋店、伊勢丹新宿本店、GINZA SIX……多家優質百貨，深入瞭解各家經營特色與獨特待客之道，讓同行的23位百協代表滿載而歸。

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設立於1948年的日本百貨店協會比中華民國百貨零售企業協會成立早41年，在規模方面，日本百協目前有百貨店會員數72家公司、168家門店，2023年會員門店銷貨總額高達54,211億日元。

臺日百貨協會首度交流，遠東百貨、新光三越、101購物中心、漢神購物中心等公司代表把握機會踴躍提問，就日本百貨數位化推動、ESG策略、顧客服務、商品規劃等問題，與現場日本百貨業相關主管交換意見，對於臺日百貨經營模式與顧客消費樣態的差異化，以及未來發展有更深切的認識及體會。

23位百協會員此行參訪創業於1933年的日本橋高島屋，豪華氣派的建築設計被認定是百貨建築的重要文化財產，還有一部美製奧的斯電梯由服務員手動操作，從開幕便為顧客服務至今。

GINZA SIX自2017年開幕即躍升銀座時尚地標，館內空間美輪美奐，商場中間通頂設計展示日本現代藝術，頂樓1,200坪空中花園更是銀座最大的開放屋頂庭園。新宿伊勢丹是業績日本第一名的百貨公司，國際精品、潮流商品、人氣品牌種類齊全，化妝品、香水樓層更是日本最大規模，B1食品街集結日本各地美食伴手禮，是消費者的購物天堂。

中華民國百貨零售企業協會徐雪芳理事長表示，日本百貨業經營一直走在全球領先角色，是臺灣百貨業很好的學習對象。日本更是國人喜愛的旅遊國家，雙方長期在觀光、文化、教育、經貿各領域有非常友好的發展，此次拜會是臺日百貨協會首度交流，希望能夠替未來臺日百貨雙方帶來更多往來互訪的機會，建立開拓性的溝通與友誼橋梁。