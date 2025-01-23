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刮刮樂動物哏4連發！　蝙蝠、貓狗、小兔子助攻百萬富翁

▲刮刮樂動物哏4連發。（圖／台彩提供）

▲新北市板橋區「伍拾億彩券行」店兔。（圖／台彩提供，下同）

記者陳瑩欣／台北報導

台彩今（23）日2000萬刮刮樂中獎動物哏連發，開出百萬獎的彩券行遍及新北、高雄、台中、南投等地，包括蝙蝠、貓咪、小狗、兔子都是發財祕碼。

其中高雄市仁武區八德中路128號1樓「聚銀樓彩券行」代理人廖先生描述，幸運刮中「2000萬超級紅包」二獎100萬元的是位女性常客跟她的家人，當天全家開車出遊經過彩券行，被店門口的「2,000萬超級紅包」刮刮樂廣告吸引決定集資買一本，停好車全家合作一起刮，就在刮到9號時發現應該是中了100萬元，全家人當場興奮地跳起來，直呼：「真是過年前送給全家人的大禮，出遊更開心啦！」

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聚銀樓彩券行代理人廖先生也說當天彩券行一早就飛進一隻蝙蝠在店內盤旋後留在剛擺設沒多久的「招財進寶」的過年春聯裝飾上，感到新奇必未將牠趕走，沒想到當天就有客人刮中大獎，果然是飛來蝙蝠停在招財進寶上就是要刮出大獎的吉兆。

▲刮刮樂動物哏4連發。（圖／台彩提供）

▲台中市大雅區「財鴻彩券行」店貓虎弟。（圖／台彩提供）

台中市大雅區「財鴻彩券行」代理人何小姐描述，幸運刮中100萬的是一位中年男子，當天進店買了幾張刮刮樂，刮完兌獎後正準備離開，沒想到店貓虎弟忽然跳上桌子一直磨蹭客人的手，客人看虎弟這麼可愛，於是用刮中的獎金2000元再挑一張「2000萬超級紅包」，沒想到一刮就中獎，客人不敢相信嚇得從椅子上跳起來衝到櫃檯詢問，經店員確認真的是刮中一百萬，這位客人直稱也太幸運了，是店貓虎弟幫他幸運得到這麼一大筆年終獎金，準備要拿來帶家人去旅遊。

▲刮刮樂動物哏4連發。（圖／台彩提供）

▲南投名間鄉的「錢福袋樂透站」店狗阿弟。（圖／台彩提供）

南投名間鄉的「錢福袋樂透站」彩券行代理人李小姐描述，幸運刮中100萬元的是一位熟女常客，在採買年貨時路過彩券行，彩券行的店狗阿弟忽然衝出去一直要找她玩，她心想「狗來旺」也許是個好兆頭，就決定先進來彩券行買刮刮樂，客人自己說「狗」的台語（孤的諧音，也就是台語單數的意思），於是挑選了3張單數號碼的「2,000萬超級紅包」後離開去採買年貨，下午帶著刮開的彩券回到店裡，請店員幫忙確認有沒有中獎，想不到其中一張刮中100萬！她開心的立刻包了一個紅包給店狗阿弟買罐罐，並笑說果然狗來旺！

▲刮刮樂動物哏4連發。（圖／台彩提供）

▲新北市板橋區的「伍拾億彩券行」店內兔子李進寶。（圖／台彩提供）

新北市板橋區的「伍拾億彩券行」的代理人李小姐描述，幸運刮中100萬元的客人是個爺爺，當天爺爺帶孫子跟孫女到店裡買刮刮樂，進到店裡發現店裡養了一隻可愛的兔子，孫女還忍不住向前去摸了摸兔子，他們還一起討論分別挑選了幾張刮刮樂，陸續刮開後沒想到其中一張就幸運刮出了100萬元，而這張刮中100萬的「2,000萬超級紅包」刮刮樂正是摸過兔子的孫女選中的，一問店員才知兔子叫「李進寶」，爺爺說：「這隻兔子真是名符其實的『招財又進寶』！」代理人李小姐也說，今年2000元刮刮樂推出時他們還特地帶著店兔李進寶一起去銀行批購，果然為客人招財進寶了。

★★★ 民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

關鍵字： 台彩刮刮樂中獎幸運動物

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