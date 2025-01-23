批發、零售、餐飲業2024年營收齊創高　網路銷售全年營收6533億

▲網購。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者廖婕妤／台北報導

經濟部統計處今（23）日公布2024年批發、零售、網路銷售、餐飲業營業額統計，這4大類別2024全年營業額都創下歷年新高，其中網路銷售全年營收達6533億元，占整體零售業13.5％；展望今年1月，批發業雖受惠AI等新興科技應用拓展，但春節假期致工作天數縮減，預期營收將減少，零售及餐飲則受惠出遊尾牙等商機，營收可望續增。

批發業去年12月營業額為1兆1737億元，年增12.9%；去年Q4營業額為3兆3714億元，年增6.8%；2024全年營業額為12兆9507億元，創歷年新高，年增8.8%。

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統計處說明，主因受惠AI等新興科技應用需求持續暢旺，加上今年農曆春節提前，帶動年前備貨需求攀升，致機械器具批發業、藥品及化粧品批發業、化學材料批發業、食品、飲料及菸草批發業業績成長。

零售業去年12月營業額為4332億元，年增2.9％；去年Q4營業額為1兆2834億元，年增1.5%；2024全年營業額為4兆8530億元，創歷年新高，年增2.6%。

統計處表示，主因雙12、歲末促銷以及農曆春節採購商機提前發酵，加上氣溫較前年同月下降，推升保暖商品需求，致布疋及服飾品零售業、量販店、便利商店、藥品及化粧品零售業、電子購物及郵購業、資通訊及家電設備零售業等業績增加。

其中，去年Q4零售業網路銷售額為1854億元，年增2.2%，占整體零售業Q4營業額14.4%，年增0.1個百分點；2024全年網路銷售額為6533億元，創歷年新高，年增2.7%，占整體零售業全年營業額13.5％。主要受惠於業者積極導入多元行銷及擴增線上銷售品項，其中以資通訊及家電設備零售業、電子購物及郵購業、綜合商品零售業貢獻較為顯著。

餐飲業去年12月營業額為960億元，年增4.4％；去年Q4營業額為2639億元，年增3.5%；2024全年營業額為1兆378億元，創歷年新高，年增3.6%。

統計處指出，餐館及飲料店因聖誕節、跨年及大型商演活動聚集人潮，推升外食餐飲需求，加上今年農曆春節較早，尾牙餐宴及年節商品販售提前展開，帶動業績成長；外燴及團膳承包業因航空旅運人次攀升，航餐需求續呈活絡。

展望今年1月，統計處指出，批發業受惠AI及高效能運算等新興科技應用拓展，將持續挹注我國外貿動能，惟逢農曆春節假期工作天數縮減，預期營收將較上月及上年同月均呈減少；零售及餐飲業則因歲末除舊布新、節慶贈禮及尾牙餐宴商機湧現，加以國人連假出遊之外食購物需求增溫，營業額可望續呈增勢。