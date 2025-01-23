川普擬對中國加徵10%關稅　業界估人民幣貶值可應對但有後遺症

▲川普表示考慮從2月1日起對中國進口商品加徵10%的關稅。（圖／港務公司）

記者張佩芬／綜合報導

美國總統川普21日在記者會上表示，考慮從2月1日起對中國進口商品加徵10%的關稅，對此超大型攬貨公司負責人認為，中國只要將人民幣貶值3-4%就可應對，影響不大；但是陽明海運前董事長謝志堅認為，人民幣貶值不利進口，美國也反對以人民幣貶值應對高關稅，就怕激怒美方，將關稅進一步加高，出現後遺症。

川普在就職典禮川普表示，正討論2月1日起對中國進口商品加徵10%關稅，因為芬太尼(Fentanyl，強效合成鴉片類藥物)正從中國流入墨西哥和加拿大。川普表示在上次任內已對中國實施大規模關稅，這次對墨西哥跟加拿大進口商品加徵25%的關稅也可能在同一天生效，他還警告歐盟難逃關稅報復的下場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

川普的高級貿易顧問納瓦羅在去年12月中被問到中國大陸可能透過人民幣貶值應對美國高關稅時表示，川普新政府不會開心地看著大陸操縱人民幣匯率的任何企圖。他並表示，大陸如放手讓人民幣貶值，川普可能進一步提高關稅。

川普在競選期間表示，他計畫對美國進口商品徵收10%的普遍進口關稅，對大陸進口商品徵收60%關稅，目前提出的對中國加徵10%關稅遠低於原計畫，後續發展業界認為都還需要觀察未來中美關係發展與協商結果。