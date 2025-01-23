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泓德能源攜手台灣大哥大合作　進軍表後儲能市場

▲▼泓德能源和台灣大哥大展開智慧儲能及能源管理戰略合作，左為台哥大企業服務事業商務長朱曉幸，右為泓德能源總經理周仕昌。（圖／泓德能源提供）

▲泓德能源和台灣大哥大宣布合作合作，左為台哥大企業服務事業商務長朱曉幸，右為泓德能源總經理周仕昌。（圖／泓德能源提供）

記者高兆麟／綜合報導

智慧能源品牌泓德能源（6873）與台灣大哥大宣布展開智慧儲能及能源管理戰略合作，攜手進入表後儲能市場。自2021年起，泓德集團透過旗下星星電力為台灣大哥大轉供約6,700萬度綠電，強化台灣大與台灣固網於全台近1,300個據點的綠電應用，提升再生能源使用數量約8%。此次雙方深化合作，攜手推出涵蓋節能、創能、儲能及充電的「表後儲能及能源管理創新解決方案」，協助企業降低成本、提升能源效率，達成五大核心優勢。

台灣大哥大企業服務事業商務長朱曉幸表示，本次雙方合作，將台灣大電信天賦與淨零減碳實務經驗，結合泓德能源「光儲充能源服務平台」，共同打造智慧能源服務生態圈。「表後儲能及能源管理創新解決方案」鎖定對於穩定電力供應、降低能源成本及達成ESG目標有高度需求的連鎖體系、商辦、智慧大樓，以及工廠與製造業等，預估每年將能為企業節省近20%的電費，還能通過智慧儲能系統有效降低因突發停電或電力中斷造成的營業損失，優化企業日常營運，更有效備戰AI時代的高電力需求，賦能企業用戶強化永續實力。

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泓德能源總經理周仕昌指出，根據國際能源總署的研究，提升能源效率可在2030年前減少超過三分之一的碳排放，台灣政府更投入353億元推動深度節能計畫。在能源轉型、電費管理、再生能源整合及碳中和政策推動下，表後儲能市場需求快速增長。泓德以獨家TITAN智慧綠電系統，結合光儲充解決方案，助力客戶響應2050淨零碳排目標。此次戰略合作更展現了台灣能源產業的前瞻視野，也為企業實現永續發展開闢新思路。未來，泓德能源將持續深化技術創新，攜手夥伴共同推動能源轉型，打造淨零碳排新典範。

泓德能源攜手台灣大哥大推出「表後儲能及能源管理創新解決方案」，以台灣大哥大的行固網電信服務為基礎，結合泓德能源在光電系統、智慧能源管理平台及儲能設備的專業技術，為企業用戶提供客製化的一站式解決方案及顧問輔助服務，助企業創造深度節能新價值。透過削峰填谷與提升能源自用率，不僅有效降低用電成本，還能提高用電效率與穩定性。隨著智慧能源技術的持續深化，表後儲能在商業、工業及住宅領域的應用價值持續提升，為企業開創兼具效益與永續發展的能源管理新模式。

在泓德能源的技術支援下，台灣大哥大企業用戶將可實現五大核心優勢。一是降低能源成本，透過削峰填谷與提升能源自用率，有效減少用電高峰期的電費支出與對電網的依賴。二是提高能源效率，能源管理系統即時監控與優化，顯著減少能源浪費。三是增強電力穩定性與備援能力，在突發停電時提供可靠備援電力，減少電壓波動對設備的影響，保護關鍵設備。四是支持永續發展與ESG目標，幫助企業降低碳排放，實現永續承諾。五是靈活應對政策與市場變化，調整用電策略以適應電價波動，並透過參與需求回應創造額外收益。

關鍵字： 泓德能源

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