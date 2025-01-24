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中油有三個LNG接收站台電卻要自己蓋　50年航港人痛斥浪費國家資源

▲基隆市長謝國樑(右)與曹育民在「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書初稿」的專案會議上。（圖／取自謝國樑臉書專頁）

▲基隆市長謝國樑(右)與曹育民(左)在「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書初稿」的專案會議上。（圖／取自謝國樑臉書專頁）

記者張佩芬／台北報導

基隆市船務代理公會前理事長曹育民，以50年航港人的資歷，痛陳「協和發電廠更新改建計畫」台電捨簡取繁，中油有三個LNG接收站，卻以「受限於中油供氣，缺乏能源自主」理由，硬要自己蓋一個LNG接收站，完全是「為了喝牛奶，自己蓋牧場」的翻版，除了浪費國家資源，接收站蓋在基隆港的出入口，一旦發生事故，不光是毀了基隆港，還有民眾生命安全與重創國家經濟疑慮。

曹育民指出，基隆港的出入口前有橫向海流，要進入基隆港必須要加速才不會被海流打偏掉撞到防波堤，過了防波堤後又必須立即減速才不會撞到港內船舶或碼頭，可是在水上航行並不像在路上有那麼大的摩擦力可以說停就停，連風平浪靜在港內慢速靠碼頭時，都會屢屢停不住地撞上碼頭或機具，就連經驗老練的領港、資深的船長及技術高超的拖船船長在船上面，當下也只能眼睜睜的看著它撞上去，一點辦法都沒有。

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而台電的LNG碼頭規劃的位置竟然在一進港的防波堤邊，每次進港都必須在加速後緊急煞停，每次進港都必須冒著極大的風險，所以在該計畫「(西防波堤全拆型)LNG船風速10m/s真時操船模擬報告書」的最後一頁，語重心長極其擔憂的說到，後續建議如下：拖船船長必須熟練協助LNG船進港操作，與領港配合度高等等。

另從施工的第一天開始，基隆港的門口錨泊區及出入航道立刻成為工地，水下工程的困難度、複雜性、危險性及不可預測性太高，施工期間每一個工程進度所造成的海象、海流變化，以及還必須面對的極端氣候變化，其中的變動因素太多，幾乎每個時段都必須挑戰及適應新的環境，冗長的工期中基隆港每天都要營運，每一艘進出港的船舶都必須穿梭在危險的施工區域，到時候可能不只船舶不敢來基隆港，有可能連大部分基隆港的引水人都不敢帶船了。

▲曹育民以在基隆港從事航港業務50年經驗，指出四接根本是選址錯誤。（圖／曹育民提供）

▲曹育民以在基隆港從事航港業務50年經驗，指出台電四接案根本是選址錯誤。（圖／曹育民提供）

曹育民認為，國家預算不能這樣花，台電的「受限於中油供氣，缺乏能源自主」理由，說穿了就是要自己掌握LNG採購權，但中油與台電同樣是經濟部所屬事業，都是國營事業，為何不能分工合作，中油LNG採購量那麼大，台電自己採購不可能價格比中油低，如果中油供給台電的LNG價格偏高，也可以透過政府內部協調處理，為何要動用高額預算另建接收站，還賭上基隆港的安全，基隆港最多郵輪進出，又緊貼市區，容不得任何安全疑慮。

曹育民笑問，如果有台灣的職棒球隊覺得大巨蛋的租金太貴、規定太多、時間又不好喬、缺乏自主性、賽程很難安排，決定自己蓋一座大巨蛋後再來辦比賽，還舉例美國、日本也都是這樣做的，你認為可行嗎？

中油的LNG管線遍佈整個台灣，甚至進入到家家戶戶，LNG的儲槽也布置完整，供應所有城市、鄉村大家的需求，幾十年來的經營與成長，其技術的成熟度與安全性，大家有目共睹也十分信賴。

協和發電廠規畫改為燃燒LNG來發電，台電公司只要做好自己的專業，安裝好兩部發電機組，其餘的事情交給專業的中油公司來做就好，而中油公司要做的事情，也只是在協和發電廠內建置兩座1~2萬噸的儲槽，能供應兩部發電機組4~8天的發電需求就好，法定貯存天數容積量則由外部備份儲槽負責，「協和發電廠更新改建計畫」很快就能完成及順利發電，完全不需要動到基隆港，完全不需要蓋四接，更完全不需要全國人民提心吊膽的看著以後每航次LNG運輸船冒著無數未知的高風險戰戰兢兢的進出港，而後續若要填海造地在離岸3公里、5公里或基隆嶼加蓋大型儲槽，那都是以後的另外一件事情了。

這麼多年來，台電公司大量的消耗人力、物力在LNG碼頭這件事情上努力的空轉，到底在執著甚麼？到底在堅持甚麼？為何執著一定要做自己明明做不到的事？為何堅持一定要拿整個基隆港、整個全國的經貿、甚至整個國家的未來與他陪葬？是誰的執著？是誰的堅持？是誰給他的任務？是無心的嗎？還是處心積慮的？

台電公司不找中油公司合作的執著與堅持的原因，答案就寫在「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書(第五次修正本)」第九章9-3頁三分之一的地方，【受限於中油供氣，缺乏能源自主。】，就是這麼一個毫無專業的理由，就讓整個國家重要的能源政策空轉那麼久的時間、空耗那麼多的資源，就像不要去餐廳吃飯了，因為不能自己煮，就像不要搭公車、捷運和高鐵了，因為不能自己開，你能接受這個理由嗎？

採購往往容易生弊端，拿回扣、收賄的事件常見，政府為何支持台電疊床架屋，自蓋LNG接收站，讓台電可以外行領導內行，而整個政府那麼多的部會，有那麼多的長官與那麼多的專家，曹育民問沒有人可以制止台電公司的兒戲與鬧劇繼續玩下去嗎？

曹育民認為，完整具備有效性、可行性、簡單性、適法性的規劃與做法，才是最好的、最正確的政策，能源是國家非常關鍵的重要產業，一定要強強結合、掌握先機，才能創造優質的發展環境，協助各行各業蓬勃發展，獲取更高的競爭力與優勢，迎合世界與市場的需求。

關鍵字： 中油LNG接受站台電自己蓋浪費國家資源

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