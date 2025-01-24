DHL回顧去年完成五項特殊任務　都是最別具意義的運送任務

▲007系列電影中的經典Aston Martin DB5車款運送。（圖／DHL提供）

記者張佩芬／台北報導

作為全球物流領導品牌，DHL集團運送的貨件跟規模實際上遠超乎一般想像提起DHL，公司指出，外界會聯想到的大多是包裹、棧板、貨櫃或飛機快遞，但回顧2024年，公司擔負了五項特殊任務，也都是最別具意義的運送任務，包括身障猩猩的搬家之旅、詹姆斯龐德的經典道具運送等。

從肯亞到英國身障猩猩“Chocolat”的搬家之旅：DHL 在2024年8月協助將黑猩猩“Chocolat”從肯亞送往英國多塞特郡的猿類救援中心。她在2001 年因為一樁野生動物非法交易，被狩獵者擊傷導致手腳癱瘓，隨後被送往肯亞收留20多年，並在去年轉介到專門的庇護所，以接受更完善的照顧。

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DHL細心安排這趟旅程，先從內羅畢飛往英國東密德蘭機場，再銜接公路運輸到多塞特郡。這趟長途旅程備有水果和地瓜等零食箱，動物專家團隊也一路陪伴，確保Chocolat在抵達新家的過程既舒適又安全。她在新家認識了另外六隻黑猩猩，展開全新生活。

捷克至奧地利的運送執照，詹姆斯龐德的經典道具：作為007系列電影的長期物流夥伴，DHL在2024年將130多件詹姆斯龐德的周邊展品從布拉格的“Bond in Moton” 展覽遞送到維也納的 007 Action“ 展覽，透過這趟200英里的旅程運送的展品包括27輛汽車、8輛摩托車、服裝、降落傘，還有詹姆斯龐德的駕照。

當中最引人注目的莫過於Austin Martin DB5，這款經典車型從1964年的《金手指》到2021年《生死交戰》，總共在8部007系列電影中出現過。DHL還協助運送超過8 公尺長的高速冰上賽車，用於《誰與爭鋒》中穿越冰凍大地的精采追逐場景；詹姆斯龐德在《惡魔四伏》中摧毀的直升機也是展品之一。為了這趟運送任務，DHL動用共22輛卡車，包括具備液壓升降功能的車輛託運貨卡車，以完美保護貨件的安全。

▲非洲禿鷹保育計畫的長途運送旅程。（圖／DHL提供）

創紀錄的遷移，運送163隻禿鷹至南非：DHL在2024年1月參與了開普禿鷹和非洲白背禿鷹的保育任務，將163隻禿鷹從比勒陀利亞附近的康復設施將送往南非東開普省的沙姆瓦里野生動物保護區。

在多個非營利組織的支持下，這個保育計畫旨在提供這些極度瀕危的禿鷹一個安全的環境，在遠離人類干擾的情況下繁衍生息，逐步增加其數量。這項史上最大的禿鷹搬遷之旅全長約650英里、耗時長達18小時。DHL動用了兩輛34 噸卡車以及五輛支援和保全車輛。此外，超過 50名志工也加入搬遷計畫行列，花了近三小時細心地協助裝載所有禿鷹。

物流交響樂，倫敦愛樂的樂器如何送達日本：倫敦愛樂樂團在2024年9月展開日本巡演，這場音樂盛宴背後牽涉了複雜的物流作業。DHL負責將60件樂器從英國運送到日本濱松Act City音樂廳，其中包括低音提琴、大提琴、定音鼓和豎琴。這項任務涵蓋空中和公路共6000英里的運送，同時必須維持溫度在攝氏17至21度之間，以防止木製樂器變形或破裂。另外也使用客製化的減震外殼，以便在緊迫的期限內將樂器完美送達至包括濱松、名古屋、大阪，跟東京的各巡演地點。

11個裝載希望的貨櫃，從德國送至薩爾瓦多的行動心臟診所：醫療診所也能運送？是的，沒錯。DHL在2024年2月運送了世界第一家行動心臟診所，從德國不來梅穿越6000英里，送至薩爾瓦多扎卡米爾，在醫療資源有限的當地社區，為當地患有先天性心臟病的兒童進行手術治療。

DHL以11個貨櫃，透過海運和公路運輸達成行動診所的遞送任務。診所的模組送達當地後經過 15天的組裝，國際心臟外科醫生就進駐為當地年輕患者提供免費治療。行動心臟診所在薩爾瓦持續開診到2024年5月，隨後移往東非的布隆迪，延續醫療救助的使命。