首創金流整合平台！應援科技4年拿下千家客戶　最新目標宣示2027台灣掛牌

▲應援科技4年拿下千家客戶，最新目標2027台灣掛牌。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

2020 年成立的應援科技 Oen 是台灣第一家公眾科技新創，以提供一站式整合金流雲端平台，首創整合第三方支付與CRM 支持者管理系統，協助組織與品牌處理金流服務，備受青年世代青睞的高雄大港開唱票券金流、總統賴清德在競選時的募款小物網站，都是應援的成功案例之一。

展望2025，應援科技共同創辦人暨執行長蕭新晟最新宣示，目前已開始規劃在2027年於台灣掛牌，期望將應援科技推向新的高度，並為投資人與客戶創造更大的價值。

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應援科技在23日舉行共識營與尾牙餐會，蕭新晟是在會後接受訪問時，做上述表示。 他強調，應援在今年邁入第五年，即將從多數人定義的「新創公司」中畢業，我們合作的客戶數量已在2024年底突破1000家，涵蓋公益、宗教、政治、娛樂、教育等多元產業，成為橫跨各領域組織與創作者的重要夥伴。

▲應援科技共同創辦人暨執行長蕭新晟。

蕭新晟指出，公司從創立初期，市場對我們的產品仍存疑，到今天，應援科技已成為多數「應援經濟」用戶熟悉的金流工具，「我們的系統不僅協助團體管理會員費、捐款、活動收入，更是許多中小型組織進行數位轉型的關鍵」。

以2024年第四季推出的手機刷卡App「應碰收」為例，成功帶來強勁的成長動能，針對線上與線下垂直整合的收款需求，解決了許多中小型團體的痛點，「我們預計2025年合作的客戶數量將突破2500家，持續擴大我們在應援經濟的影響力」。

談到數位轉型與防詐安全，蕭新晟表示，應援科技除了將加強深耕市場，也會持續協助各類型組織數位轉型，並在資安與個資保護上持續強化，同時會積極與業界合作，籌組「第三方支付同業公會」，全力響應政府的反詐騙政策，為用戶打造更安全的金流環境。

對於應援科技的下一步，蕭新晟也公開宣示計畫於2027年掛牌。他表示，應援科技感謝一路以來投資人、客戶及合作夥伴的支持，公司會繼續以創新與穩健的步伐，成為各類型組織與創作者的最佳後盾。為了進一步深化市場佈局與發展，目前已開始規劃在2027年於台灣掛牌的相關計畫，期望將應援科技推向新的高度，並為投資人與客戶創造更大的價值。

▲繼PCIDSS、ISO27001之後，應援最新取得ISO27701國際個資保護標準證書。