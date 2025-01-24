3支安打撐景氣！台經院上修GDP　砍預算電價上漲壓力大

▲台經院上修台灣2025年經濟成長率至3.42%。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社

看好今年景氣「青蛇抬頭」，台經院上修2025年經濟成長率（GDP）至3.42%，為國內智庫最樂觀，主因是今年靠著消費、投資、出口3支安打撐起景氣，讓經濟更加穩定，但仍須留意政府預算遭砍後，電價漲價壓力大，恐推升通膨，今年CPI也上調至1.95%。

台經院今天發布最新經濟預測，估2025年全年經濟成長率為3.42%，較去年11月預測值上修0.27個百分點。台經院景氣預測中心主任孫明德表示，2020年至2023年，台灣經濟都是投資或民間消費一支獨秀，今年終於看到投資、民間消費、國外淨需求都是正的，「往年靠一支全壘打，今年靠三支安打，經濟才會這麼穩定」。

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孫明德接著指出，廠商樂觀展望經濟前景就會投資，如果投資動能從人工智慧（AI）前端半導體，擴展到下端組裝，並影響其他產業如機械、電子零組件等，可望進一步為經濟成長添加柴火。

台經院預測，AI相關需求持續旺盛，但各產業復甦動能不均，傳產仍受到中國生產過剩、削價競爭的壓力，須關注後續復甦情況，估2025輸出成長率為6.05%，大幅上修1.37個百分點。

內需方面，受惠於新興科技需求暢旺，國內晶片領導廠商加大資本支出規模，並吸引國際大廠在台加碼投資，預測2025年民間投資成長率為5.66%，上修0.86個百分點。民間消費則因基期墊高，成長動能放緩等因素，略為下修至2.11%。

值得注意的是，台經院估今年消費者物價上漲率（CPI）為1.95%，上修0.08個百分點，通膨壓力仍未緩解。

台經院院長張建一解釋，此次立法院刪減預算，取消撥補台電，「電價應該漲定了」，不只電費，水費、油價都可能對今年物價形成壓力。

張建一憂心，預算刪減幅度超乎預期，除了電費，若政府補助受到影響，也將排擠民眾日常支出，進一步削弱民間消費動能。

展望2025年，雖然經濟成長穩健，孫明德提醒，全球經濟還是面臨諸多挑戰，其中又以美國總統川普新政、各國央行貨幣政策未來走向、中國經濟刺激政策成效，以及國內投資動能能否延續等最關鍵。

川普方面，孫明德指出，其就職演說不像競選時殺聲隆隆，著重在打擊非法移民，以降低商品成本應對通膨等措施，都是內政優先，雖然也提出設立外國國稅局，對外徵收關稅讓國民富裕，但從設立到運作，對外徵收關稅，還有一段時間差，並非立即的事情。

孫明德表示，從川普就職演說的主張，可以看出他的核心理念是美國優先，以美國經濟為最重要考量，且不樂見通膨，因此關稅措施不至於太躁進。

張建一補充，川普團隊有分3派，傳統保守派、矽谷派與激進派，川普2.0已經有先前的執政經驗，加上團隊內三股力量互相制衡，又要考慮對通膨的衝擊，這次關稅應不會太激進，幅度一下子拉很高。

台經院今天同步公布2024年12月產業營業氣候測驗點，3大產業齊揚。製造業方面，年底旺季需求湧現，加上農曆年前客戶備貨效應，測驗點續呈上揚，升至96.96點，服務業同步走升，為96.94點，營建業則為108.52點。

台經院產經資料庫研究總監劉佩真說明，營建業對景氣展望樂觀，不動產業也有年底交屋潮挹注，不過對於未來房市展望，在政府抑制房市、資金遭到管控、房價基期墊高等大環境因素，景氣仍會放緩，但為有序降溫而非崩盤式下跌。