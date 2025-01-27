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台積電深化共融發展　逾6000人次響應

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

為實踐人才願景並促進多元、公平與共融（DEI）的工作環境，台積電支持成立員工資源團體（ERGs），鼓勵同仁彼此扶持、互相學習，繼台灣廠區3個ERGs成立後，進一步推動海外廠區的共融發展，首次於美國成立當地的退伍軍人ERG「Veterans@tsmc」，強化對不同國家多元群體的支持。

此外，台積電亦擴大第二屆「多元、公平與共融系列活動（DEI Campaign）」關注議題範疇，攜手ERGs跨界邀請帕拉林匹克運動會視障柔道選手李凱琳、關注身心障礙者藝術的小光點畫廊創辦人李佳鎂、國際知名導演李安，分別從體育、藝文、電影等不同領域分享對共融的理解與實踐，整體活動吸引逾6000人次共襄盛舉，深化共融意識。

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台積電表示，美國退伍軍人因具備軍事歷練、紀律與領導能力，且其多樣背景亦為職場挹注不同觀點及經驗，在美國社會扮演重要角色；為培育多元人才，來自亞利桑那州、華盛頓州及北美各地具退伍軍人身份的台積電同仁及對此議題有熱情的夥伴，於民國113年11月11日退伍軍人節當天成立Veterans@tsmc，以促進職業成長、社區拓展與個人發展為宗旨，透過增進退伍軍人招聘及留任、與當地退伍軍人組織的社區互動合作、建立同儕小組等方式，協助退伍軍人交流及應對職場挑戰，體現台積公司對共融職場的承諾。

台積電亦持續提升同仁的意識，第二屆DEI Campaign以「一句話挺DEI」全球線上活動揭開序幕，鼓勵同仁表達對共融職場的想法與期待，並攜手ERGs聚焦於「行動（Action）、公平（Equity）、盟友相挺（Allyship）」三大重點，其中Global Family@tsmc於本次的多元文化慶典新增歐洲攤位，且首度由墨西哥籍同仁介紹亡靈節習俗，豐富文化體驗；Accessibility@tsmc以「運動x藝術─公平與盟友的多元視角」為題，探討體育與藝文領域中實現公平的做法，並鼓勵同仁成為其支持對象的盟友，互相支持及成長；Women@tsmc與福委會則邀請國際知名導演李安從執導的電影角度分享自身經驗，涵蓋性別、世代、文化差異等各種面向，以及與不同國家團隊的合作經驗，啟發同仁的新思維及跨文化溝通認知。

台積電表示，公司視多元人才為重要資產，透過持續支持海內外ERGs發展、推動倡議及系列活動，期許每位同仁皆能成為營造共融職場的推手，進一步促進團隊合作、深化自我實現，創造永續價值。

關鍵字： 台積電

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