鴻家集團兩樣情！母公司領百萬紅包　孫公司被迫無薪假

▲臻鼎集團子公司先豐通訊位在桃園市觀音工業區的廠房日前失火，火場濃煙密布，不易進行灌救，大火燒了3天才被撲滅。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

臻鼎科技集團旗下先豐通訊日前發生火警，連燒3日才撲滅，廠房受損停工。員工指控，火災發生後，高層強制員工請無薪事假，否則就要每天在早上六點半搭車到鴻海集團另一家鴻佰科技上班，下班回家已經晚下九點多，懷疑想藉此逼員工自動離職，影響工廠的四百多名基層員工權益。

先豐通訊為上市公司臻鼎科技集團旗下公司，臻鼎科技於2006年6月5日在開曼群島註冊成立，前身為華虹電子，是鴻海集團旗下全球第一大PCB(印刷電路板)廠。臻鼎科技集團旗下包括在台灣上市的臻鼎科技控股股份有限公司、深圳股票上市的鵬鼎控股股份有限公司，另外還有位在桃園市觀音區的先豐通訊股份有限公司，以及在深圳的禮鼎半導體科技有限公司，從事各項印刷電路板的設計與加工製造。

[廣告]請繼續往下閱讀...

先豐通訊1月5日中午發生火警，因內部存放大量酸鹼毒化物，導致連燒3日未停，直到重機具進入火場開挖5排煙口，才在8日清晨控制火勢。事故發生後，臻鼎發布重訊指出，子公司先豐通訊有投保火災險，初步評估對整體營運及財務尚無重大影響，實際損失待判定。

但員工指控，火警發生後，工廠無法營運，公司要求員工8日起支援鴻海集團旗下另一家鴻佰科技，鴻佰湖口廠位在新竹工業園區，與發生火災的先豐通訊工廠相距約37公里，而員工除了住在附近桃園觀音區本地人，其他都在工廠附近租屋或是住在工廠宿舍，因此每天早上六點半由公司安排遊覽車，於舊廠區上車，通勤一小時到位在新竹湖口的工廠上班。

▲先豐通訊廠房遭大火燒毀，公司要求員工前往鴻海集團子公司鴻佰科技支援，由於路程遙遠，員工必須在天還沒亮就前往搭乘接駁車。

員工A小姐不滿地說，原本在先豐通訊是從早上八點工作到晚上八點，如今工作地點換到湖口，為了準時上班，就必須在五點多起床，趕在六點半上車，等到工作結束後，再搭遊覽車回到先豐廠區時，已經晚上九點多，洗完澡就要睡覺，再準備第二天五點多起床趕車，根本沒有其他時間，「我們有很多人都有家庭，沒辦法一天多花好幾個小時去上班。」

▲鴻海集團子公司鴻佰科技從事大數據、雲端服務所使用的伺服器等相關產品生產，工廠位在新竹縣湖口鄉，距離先豐通訊約一小時車程。

不僅如此，A小姐指出，在先豐的輪班方式是「做四休二」，但員工到鴻佰工作，卻變成「做五休二」，領先豐的薪水、休假時數卻減少，因此有不少人不希望前往湖口工作，但若不接受公司的調度安排工作，員工就必須請事假。

「工廠發生火災，又不是我們的錯，為什麼要員工請無薪事假？」A小姐說，員工在發生火警的那天無法工作，是以公假計算，但從8日開始，公司開始安排受火災影響的員工到鴻佰支援，如果不去就必須請事假，而且公司原本就規定，每年請事假不得超過14天，大家也很擔心，如果因此違規，是否會遭公司處分，甚至解雇，而公司方一直沒有窗口向員工解釋事故處理的進度以及後續的規劃，讓大家提心吊膽。她說，在新聞上看到，鴻海集團將在大巨蛋辦尾牙，自己卻連工作都可能不保，很不是滋味。

先豐的資深員工B先生說，大家都不願意發生火災，但公司仍應該要先把員工的權益放在第一順位，而不是強制員工去遠處支援。他坦言，公司長官話講得很硬，一副「要嘛就去做、要嘛就走人」的態度，其實員工心裡很清楚，公司想要逼大家自動提離職，但同事間都不敢說破，很多員工覺得受到委屈卻也不敢站出來，不僅擔心一旦撕破臉，不知道拿不拿得到年終獎金，更重要的一點，不曉得過年之後公司會怎麼安排他們這些員工。

臻鼎科技表示，公司已於24日在桃園市政府的安排下，與員工代表舉行調解會，公司站在保障員工權益的立場，原本的安排是為了讓員工在底薪之外可以到其他地點工作多賺薪資，但在調解會上也明確宣告，不接受工作調動安排的員工，不會影響應有的權益。臻鼎表示，災後工作正在進行中，員工最關心的後續處理問題，公司與員工在24日的會上也表明雙方相互支持的立場，也帶回各自的訴求，預計在3月5日舉行說明會。

延伸閱讀

▸ 鴻家軍兩樣情2／證件提款卡都在火場 先豐員工茫然過春節

▸ 10大健康駭事1／寶林茶室中毒成懸案 專家揪原因「錯將刑案當食安」

▸ 原始連結