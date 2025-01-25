ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

鴻家集團兩樣情！母公司領百萬紅包　孫公司被迫無薪假

臻鼎集團子公司先豐通訊位在桃園市觀音工業區的廠房日前失火，火場濃煙密布，不易進行灌救，大火燒了3天才被撲滅。（圖／翻攝自桃園市議員吳進昌臉書）

▲臻鼎集團子公司先豐通訊位在桃園市觀音工業區的廠房日前失火，火場濃煙密布，不易進行灌救，大火燒了3天才被撲滅。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

臻鼎科技集團旗下先豐通訊日前發生火警，連燒3日才撲滅，廠房受損停工。員工指控，火災發生後，高層強制員工請無薪事假，否則就要每天在早上六點半搭車到鴻海集團另一家鴻佰科技上班，下班回家已經晚下九點多，懷疑想藉此逼員工自動離職，影響工廠的四百多名基層員工權益。

先豐通訊為上市公司臻鼎科技集團旗下公司，臻鼎科技於2006年6月5日在開曼群島註冊成立，前身為華虹電子，是鴻海集團旗下全球第一大PCB(印刷電路板)廠。臻鼎科技集團旗下包括在台灣上市的臻鼎科技控股股份有限公司、深圳股票上市的鵬鼎控股股份有限公司，另外還有位在桃園市觀音區的先豐通訊股份有限公司，以及在深圳的禮鼎半導體科技有限公司，從事各項印刷電路板的設計與加工製造。

[廣告]請繼續往下閱讀...

先豐通訊1月5日中午發生火警，因內部存放大量酸鹼毒化物，導致連燒3日未停，直到重機具進入火場開挖5排煙口，才在8日清晨控制火勢。事故發生後，臻鼎發布重訊指出，子公司先豐通訊有投保火災險，初步評估對整體營運及財務尚無重大影響，實際損失待判定。

但員工指控，火警發生後，工廠無法營運，公司要求員工8日起支援鴻海集團旗下另一家鴻佰科技，鴻佰湖口廠位在新竹工業園區，與發生火災的先豐通訊工廠相距約37公里，而員工除了住在附近桃園觀音區本地人，其他都在工廠附近租屋或是住在工廠宿舍，因此每天早上六點半由公司安排遊覽車，於舊廠區上車，通勤一小時到位在新竹湖口的工廠上班。

先豐通訊廠房遭大火燒毀，公司要求員工前往鴻海集團子公司鴻佰科技支援，由於路程遙遠，員工必須在天還沒亮就前往搭乘接駁車。（圖／讀者提供）

▲先豐通訊廠房遭大火燒毀，公司要求員工前往鴻海集團子公司鴻佰科技支援，由於路程遙遠，員工必須在天還沒亮就前往搭乘接駁車。

員工A小姐不滿地說，原本在先豐通訊是從早上八點工作到晚上八點，如今工作地點換到湖口，為了準時上班，就必須在五點多起床，趕在六點半上車，等到工作結束後，再搭遊覽車回到先豐廠區時，已經晚上九點多，洗完澡就要睡覺，再準備第二天五點多起床趕車，根本沒有其他時間，「我們有很多人都有家庭，沒辦法一天多花好幾個小時去上班。」

鴻海集團子公司鴻佰科技從事大數據、雲端服務所使用的伺服器等相關產品生產，工廠位在新竹縣湖口鄉，距離先豐通訊約一小時車程。（圖／讀者提供）

▲鴻海集團子公司鴻佰科技從事大數據、雲端服務所使用的伺服器等相關產品生產，工廠位在新竹縣湖口鄉，距離先豐通訊約一小時車程。

不僅如此，A小姐指出，在先豐的輪班方式是「做四休二」，但員工到鴻佰工作，卻變成「做五休二」，領先豐的薪水、休假時數卻減少，因此有不少人不希望前往湖口工作，但若不接受公司的調度安排工作，員工就必須請事假。

「工廠發生火災，又不是我們的錯，為什麼要員工請無薪事假？」A小姐說，員工在發生火警的那天無法工作，是以公假計算，但從8日開始，公司開始安排受火災影響的員工到鴻佰支援，如果不去就必須請事假，而且公司原本就規定，每年請事假不得超過14天，大家也很擔心，如果因此違規，是否會遭公司處分，甚至解雇，而公司方一直沒有窗口向員工解釋事故處理的進度以及後續的規劃，讓大家提心吊膽。她說，在新聞上看到，鴻海集團將在大巨蛋辦尾牙，自己卻連工作都可能不保，很不是滋味。

先豐的資深員工B先生說，大家都不願意發生火災，但公司仍應該要先把員工的權益放在第一順位，而不是強制員工去遠處支援。他坦言，公司長官話講得很硬，一副「要嘛就去做、要嘛就走人」的態度，其實員工心裡很清楚，公司想要逼大家自動提離職，但同事間都不敢說破，很多員工覺得受到委屈卻也不敢站出來，不僅擔心一旦撕破臉，不知道拿不拿得到年終獎金，更重要的一點，不曉得過年之後公司會怎麼安排他們這些員工。

臻鼎科技表示，公司已於24日在桃園市政府的安排下，與員工代表舉行調解會，公司站在保障員工權益的立場，原本的安排是為了讓員工在底薪之外可以到其他地點工作多賺薪資，但在調解會上也明確宣告，不接受工作調動安排的員工，不會影響應有的權益。臻鼎表示，災後工作正在進行中，員工最關心的後續處理問題，公司與員工在24日的會上也表明雙方相互支持的立場，也帶回各自的訴求，預計在3月5日舉行說明會。

延伸閱讀
鴻家軍兩樣情2／證件提款卡都在火場　先豐員工茫然過春節
10大健康駭事1／寶林茶室中毒成懸案　專家揪原因「錯將刑案當食安」
原始連結

關鍵字： 周刊王

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

魔術師春晚表演「人體分割」疑失敗　空等30秒「沒還原」就把道具推下台

推薦閱讀

日央升息害了日股！　指數一度大漲逾300點嚇挫百點

日央升息害了日股！　指數一度大漲逾300點嚇挫百點

日銀 （BOJ 、 日本央行）今（24 日） 決定將利率從 0.25% 上調至 0.5%，這是自 2007 年 2 月以來最大的升息幅度，調升後利率也創下17年以來最高水準，升息動作嚇壞日股，早盤一度大漲逾300點，重新站回4萬點，隨著升息決策公布後，指數快速翻黑，一度重挫126點，回測39800點關卡。

2025-01-24 13:08
黃仁勳曾嗆「你完全錯了」　半導體教父認輸

黃仁勳曾嗆「你完全錯了」　半導體教父認輸

半導體界的重量級人物陳立武近日在接受採訪時，回憶起多年前與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳的互動。當時，陳立武和黃仁勳對輝達的定位有著截然不同的看法。黃仁勳堅信輝達是一家軟體和系統整合公司，而陳立武則認為輝達只是一家半導體公司。多年後，陳立武承認黃仁勳的看法是正確的。

2025-01-24 10:46
歷年農曆年封關行情一表看　節後紅包行情台股漲相佳

歷年農曆年封關行情一表看　節後紅包行情台股漲相佳

金龍年台股封關一如市場預期收紅，大盤上漲225.4點漲幅0.97%，創近十年封關日最大漲點與漲幅，統計金龍年台股從18096.07點上漲5429.34點來到23525.41點，漲幅30%。展望金蛇年，投信法人表示，農曆年後紅包行情可期，投資人可多留意台股相關投資契機。

2025-01-24 12:15
日央升息至0.5%創17年新高　日圓震盪、日股維持漲勢

日央升息至0.5%創17年新高　日圓震盪、日股維持漲勢

根據《日經亞洲》報導，日銀 （BOJ 、 日本央行）在經二天會議後，在今（24 日） 公布 1 月利率決策，將利率從 0.25% 上調至 0.5%，這是自 2007 年 2 月以來最大的升息幅度，顯示日本經濟的進一步復甦，調升後利率也創下17年以來最高水準。

2025-01-24 11:46
38家金融機構春節ATM領鈔規定一表看！　5招省時省力

38家金融機構春節ATM領鈔規定一表看！　5招省時省力

114年農曆春節連續九天假期(114年1月25日至2月2日)，財金公司彙整38家金融機構（含37家銀行、農業金庫）ATM領鈔規定，特別提醒民眾，春節連續假期使用ATM注意事項，包括避開尖峰時段使用ATM提領現金、瞭解往來金融機構提款與轉帳金額的限制、保留交易明細最安心、善用緊急聯絡電話，並慎防金融詐騙，不要依照他人指示操作ATM等。

2025-01-24 00:39
汪星人助熟男年終獎金倍增！　台中男子幸運刮中100萬

汪星人助熟男年終獎金倍增！　台中男子幸運刮中100萬

過年買刮刮樂試手氣！一名台中中年男子趁著剛領到年終獎金買一本「2000萬超級紅包」試手氣，邊刮一邊逗著店內的黃金獵犬，不敢置信刮到100萬元。

2025-01-24 12:35
等紅燈念頭一閃進彩券行！　保險業務員刮中百萬元

等紅燈念頭一閃進彩券行！　保險業務員刮中百萬元

農曆新年到，刮刮樂買氣旺，一名保險業務男，當天他下班途中騎車等綠燈正好就停在彩券行門口，在等紅燈時靈光一閃入店購買刮刮樂，直接選9號，幸運刮中百萬元。

2025-01-24 12:17
春節期間油價凍漲　下周汽柴油價格均不調整

春節期間油價凍漲　下周汽柴油價格均不調整

川普就職重申將提高油氣產出以壓抑價格，加上川普呼籲普丁結束俄烏戰爭，造成國際油價一度走跌，春節連假將至，國內油價只跌不漲，預計國內汽柴油預計下周不調整價格。

2025-01-24 12:08
鴻海年終大紅包今入帳！績效獎金大增30％　員工嗨等上午嘉年華會

鴻海年終大紅包今入帳！績效獎金大增30％　員工嗨等上午嘉年華會

鴻海（2317）集團上萬名員工在今（24）日金龍年最後一個上班日起床就收到績效獎金入帳消息，由於搭上AI浪潮公司業績興旺，今年績效獎金比去年高出30％，有員工直呼「被錢香醒」、「team鴻海」，嗨等上午運動嘉年華會。

2025-01-24 07:47
年終獎金理財術！北富銀建議適度調整股債比例　善用定期定額

年終獎金理財術！北富銀建議適度調整股債比例　善用定期定額

年終獎金入袋，這筆財富該如何運用才能發揮最大效益？北富銀建議，理財需先理債，償還完利率較高的貸款和債務後，剩下的資金可預留三分之一因應年節紅包及家庭消費，剩餘三分之二即可依據不同族群需求及個人風險偏好來進行投資，透過合理的理財配置，讓年終獎金成為日後邁向財務自由的推手。

2025-01-25 06:30

讀者迴響

熱門新聞

即／大樂透4.32億一注獨得　創下第5屆最高單注獎金

月薪35K多久能存到100萬？　網點出2關鍵

春節9天出勤薪資算法大公開　這4天領雙倍薪

黃仁勳曾嗆「你完全錯了」　半導體教父認輸

鴻家集團兩樣情！　孫公司被迫無薪假

永豐金併京城銀　股臨會紀念品「全家便利商店禮物卡100元」

鴻海老臣想拱郭台銘回鍋　劉揚偉直球回應

智邦：2025年AI仍是主流　應分散布局

氣候變遷釀美國20兆損失！　5年逾84起天然災害

NAND Flash廠今年重啟減產策略　研調：緩解供需失衡、穩定價格

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【大碗公裝才對味】媽買3支霜淇淋拿碗公裝再回家爽嗑

逆向超車猛撞機車！　外送員慘噴飛重摔亡

【太幸福了】「貓貓版床咚」已閃瞎眾多貓奴的雙眼XD

正妹鼓起勇氣在火鍋店跳舞 回到座位馬上害羞起來XD

【時間管理大師】同事趁等紅燈嗑便當XD

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366