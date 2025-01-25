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溫情彩券行用心待客！　台中男笑摸大金豬幸運刮中100萬

▲▼刮刮樂,彩券行,中獎,彩券,樂透。（圖／記者施怡妏攝）

▲春節期間，刮刮樂買氣旺。（圖／記者施怡妏攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

由一對聾啞夫妻所經營的「富家彩券行」幸運刮出「2000萬超級紅包」100萬元，據彩券行老闆娘的妹妹林小姐轉述，刮中100萬的是位中年男子，當天晚上進店後一如往常摸了櫃檯擺放一尊笑瞇瞇的招財大金豬，希望能為他帶來好運，沒想到竟中到大獎。

這名幸運男子既開心又激動表示這真是他人生中最難忘的一個夜晚，也特別感謝彩券行夫妻雖然無法用言語溝通，但一直以來都用豐富的肢體語言與真誠親切的態度待客令他相當感動。

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關鍵字： 彩券行聾啞夫妻中獎幸運男子招財大金豬

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2025-01-25 10:41

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