溫情彩券行用心待客！　台中男笑摸大金豬幸運刮中100萬

▲春節期間，刮刮樂買氣旺。（圖／記者施怡妏攝）
記者陳瑩欣／綜合報導
由一對聾啞夫妻所經營的「富家彩券行」幸運刮出「2000萬超級紅包」100萬元，據彩券行老闆娘的妹妹林小姐轉述，刮中100萬的是位中年男子，當天晚上進店後一如往常摸了櫃檯擺放一尊笑瞇瞇的招財大金豬，希望能為他帶來好運，沒想到竟中到大獎。
這名幸運男子既開心又激動表示這真是他人生中最難忘的一個夜晚，也特別感謝彩券行夫妻雖然無法用言語溝通，但一直以來都用豐富的肢體語言與真誠親切的態度待客令他相當感動。
▲春節期間，刮刮樂買氣旺。（圖／記者施怡妏攝）
記者陳瑩欣／綜合報導
由一對聾啞夫妻所經營的「富家彩券行」幸運刮出「2000萬超級紅包」100萬元，據彩券行老闆娘的妹妹林小姐轉述，刮中100萬的是位中年男子，當天晚上進店後一如往常摸了櫃檯擺放一尊笑瞇瞇的招財大金豬，希望能為他帶來好運，沒想到竟中到大獎。
這名幸運男子既開心又激動表示這真是他人生中最難忘的一個夜晚，也特別感謝彩券行夫妻雖然無法用言語溝通，但一直以來都用豐富的肢體語言與真誠親切的態度待客令他相當感動。
關鍵字： 彩券行 ﹑ 聾啞夫妻 ﹑ 中獎 ﹑ 幸運男子 ﹑ 招財大金豬
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今（25）日起開始放春節9天連假，但不少勞工朋友仍需要堅守崗位，勞動部提醒，農曆除夕至大年初三都是「國定假日」，雇主若是要求勞工出勤8小時，應發給雙倍薪資，超過8小時仍要給加班費。
2025-01-25 06:00
年終獎金入袋，這筆財富該如何運用才能發揮最大效益？北富銀建議，理財需先理債，償還完利率較高的貸款和債務後，剩下的資金可預留三分之一因應年節紅包及家庭消費，剩餘三分之二即可依據不同族群需求及個人風險偏好來進行投資，透過合理的理財配置，讓年終獎金成為日後邁向財務自由的推手。
2025-01-25 06:30
根據TrendForce最新研究報告指出，NAND Flash產業2025年持續面臨需求疲弱、供給過剩的雙重壓力。在此背景下，除了美光率先宣布減產，Kioxia/ SanDisk、三星和SK hynix/ Solidigm也啟動相關計劃，長期可能加快供應商整併步伐。
2025-01-25 06:00
年假頭一天，桃園市龜山區一家彩券行有一位經常光顧的熟男幸運刮中「黃金滿屋」頭獎200萬元，據店員表示，該男透露，「前一天剛買3盆蝴蝶蘭擺在家裡，想要招福變成黃金屋」，於是她就推薦剛推出的刮刮樂「黃金滿屋」，男子隨手挑了5張，結果就刮中了頭獎。
2025-01-25 14:19
今年以來國際股市普遍上漲，台股表現暫不如去年，但是今年AI有台積電領軍，包括伺服器、機器人、AI PC等展望佳；傳產有成衣、航太好，金融獲利可望維持高檔，經濟成長率預估超過3％。加上有高配息，台股有望持續向新高推升。
2025-01-25 14:13
由一對聾啞夫妻所經營的「富家彩券行」幸運刮出「2000萬超級紅包」100萬元，據彩券行老闆娘的妹妹林小姐轉述，刮中100萬的是位中年男子，當天晚上進店後一如往常摸了櫃檯擺放一尊笑瞇瞇的招財大金豬，希望能為他帶來好運，沒想到竟中到大獎。
2025-01-25 12:55
金管會指出，期貨市場自1月23日至2月2日止休市，時間長達11日，為因應國際金融市場於休市期間可能發生價格波動，期交所於春節休市期間進行保證金調整，包括股價指數類契約、ETF類契約、商品類契約及匯率類契約，調整方式是以1月21日保證金為基礎，調高約10%。
2025-01-25 12:35
近期有媒體報導指出，「近五年來，新生兒罕見疾病自費篩檢人數減少三成，部分家長為了讓寶寶更容易投保終身商業保險而延遲篩檢」。對此，台灣保險法權威、北宇管顧公司總經理劉北元指出，家長應了解：公費與自費篩檢在理賠上有不同規定，選擇公費較不用擔心，若增加自費，則應留意締約過程相關規範。
2025-01-25 12:00
印度塔塔電子公司24日宣布，已收購台灣代工製造商和碩的印度子公司60%股份。知情人士告訴路透社，這是為了和碩在印度南部城市清奈（Chennai）附近的iPhone製造廠。
2025-01-25 10:57
春節買刮刮樂試手氣，根據位於新北市板橋鈔滿彩券行表示，一名年約30歲媒體業上班族先是刮了幾張散的2000元刮刮樂，未中大獎，後來離開再次回來試手氣，霸氣決定直接買一本，憑直覺拿離自己最近的一本，幸運刮中百萬獎。
2025-01-25 10:41
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