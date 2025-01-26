快訊／大樂透頭獎1億一注獨得　獎落桃園楊梅

節能家電補助預算遭凍結20％ 影響60萬台家電補助金額

藍白聯手大砍預算，各部會都傳出「災情」，經濟部表示，攸關承辦人力的業務費凍結5成、家電補助本身預算凍結2成，約等於60萬台家電（推估約50萬戶民眾）補助金額，加上行政部門水電費用刪減等因素，將影響家電補助受理及撥付作業。

調降內扣費用！她猶豫「該改買0050嗎」 網曝關鍵：不用太糾結

0050（元大台灣50）和006208（富邦台50）都是非常受歡迎、討論度很高的ETF，如果想要投資，要選擇哪一個呢？近日就有網友發文透露，她是投資小白，想從好入手的ETF開始，不知道大家比較推薦0050還是006208呢？貼文曝光後，引發討論。

迎接小龍年 KPMG提醒4大報稅新制

迎接114年小龍年，眾所矚目的稅務議題，除營利事業所得基本稅額（下稱AMT）徵收率是否部分調高15%外，已確定自114年1月1日施行的有(一)扣繳義務人之修正；(二)綜合所得稅各項扣除額之提高；以及(三)營業人開立電子發票應依限將電子發票與相關必要資訊傳輸至電子發票整合服務平台。此外，囤房稅2.0首次於114年5月份開徵，KPMG安侯建業將分別說明上述稅務新規及注意事項。

春節期間油價只跌不漲！ 下周汽柴油價格不調整

春節連假期間，中油自明（27）日凌晨零時起汽、柴油價格皆不予調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.6元、95無鉛汽油每公升31.1元、98無鉛汽油每公升33.1元、超級柴油每公升28.2元。本周因平穩雙機制啟動及配合春節穩定物價政策，汽、柴油各吸收2.2元及2.5元。

能源署「靈活用電6撇步」 電器加裝定時器可年省683元

農曆蛇年到來，經濟部能源署提供民眾「靈活用電6撇步」，例如為家中電器加裝定時器，適時關閉電源，或是換成省電燈泡並養成隨身關燈習慣，就可年省約683元費用。

五路財神爺賜好運！ 5歲孫子童言童語驚喜刮中100萬

春節連假期間，不少民眾都會買刮刮樂試試手氣，高雄小港區豪爺郎商行分享，1名爺爺帶著孫子出門，拜了五路財神爺後來挑彩券，5歲孫子童言童語唸著「5」，竟讓爺爺幸運刮中100萬元，讓人又驚又喜。

力拓與嘉能可談合併 慧洋與裕民估計不影響往來船公司業務

全球礦業巨頭力拓(RioTinto)與全球大宗商品貿易巨頭嘉能可(Glencore)傳出近期已就併購進行了初步談判，重啟2014年就有過的併購協商，這兩家公司如果合併，將成為全球採礦業史上最大的併購交易。與兩巨頭都有業務來往的裕民(2603)，以及租給嘉能可超過20艘船的慧洋(2637)都認為，合併案不會影響與原合作船公司的業務往來。

年終獎金掌握532原則 超前部署樂退生活

根據人力銀行最新調查顯示，99.5%的企業預期會發年終獎金，平均發放1.12個月，較去年略增0.04個月。凱基人壽提出「532 原則」將年終分成三等份， 5 成用於保險保障來轉嫁風險，規劃退休生活；3 成運用於必要性消費，如修繕房屋、汰換家電、生活用品等，另外 2 成則用來犒賞自己一年辛勞，如規劃旅遊或是春節紅包。上班族除了為自己點平安燈、補財庫，凱基人壽建議金蛇年的年終獎金更要超前部署穩健的退休暨保障規劃，讓新的一年蛇來運轉過好年。

創見參加ISE歐洲整合系統展 展示嵌入式儲存解決方案

記憶體大廠創見資訊 將於2月4日至2月7日參加於巴塞隆納舉行的Integrated Systems Europe（ISE） 2025 歐洲整合系統展，展會將吸引來自智慧建築、自動化控制、專業影視製作、教育技術、零售與娛樂等多個產業的專業人士參觀。創見將展示其在記憶體與儲存解決方案領域的最新技術與創新成果，致力提供高效可靠的解決方案。

前1天剛買3盆蝴蝶蘭「盼招福滿屋」 桃園男幸運刮中頭獎200萬

年假頭一天，桃園市龜山區一家彩券行有一位經常光顧的熟男幸運刮中「黃金滿屋」頭獎200萬元，據店員表示，該男透露，「前一天剛買3盆蝴蝶蘭擺在家裡，想要招福變成黃金屋」，於是她就推薦剛推出的刮刮樂「黃金滿屋」，男子隨手挑了5張，結果就刮中了頭獎。