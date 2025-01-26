快訊／大樂透頭獎1億一注獨得　獎落桃園楊梅

▲桃園市楊梅金億彩券行26日開出大樂透頭獎。（圖／翻攝自Google地圖）
記者陳瑩欣、趙蔡州／桃園報導
大樂透頭獎1億元26日晚間一注獨得，獎落桃園市楊梅區三民里中山北路二段119號1樓「金億彩券行」。下期（27日）大樂透預估銷售2億元，頭獎金額保證1億元。
台彩26日晚間開出第114000009期大樂透，獎號由小到大依序為07、16、12、31、40、43，特別號34。
春節大紅包獎號，由小到大為07、09、12、19、27、36、41、42、46，小紅包獎號48。
至於春節大紅包加碼，本期開出13組，總中獎注數為14注，其中12組為單注中獎，1組為2注均分。
小紅包部分，則開出33組，總中獎注數為37注，其中29組為單注中獎，4組為2注均分。
活動截至本期為止，累積開出大紅包組數為62組，剩餘418組；累積開出小紅包組數為99組，剩餘701組，次期（1月26日）將繼續加開大紅包及小紅包獎項。
選號如對中當期9個春節大紅包獎號的任6個，即對中「春節大紅包」，每組獎金100萬元；如對中當期9個春節大紅包獎號的任5個，且對中春節小紅包獎號，即對中「春節小紅包」，每組獎金10萬元。
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