川普2.0衝擊台灣重電股？　華城總經理釋疑

▲對於重電股後市表現，華城電機總經理許逸德看法樂觀。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

美國總統川普（Donald Trump）重回白宮，積極推動美國製造的川普新政，不少投資人擔心華城電機恐受衝擊，針對相關情事，總經理許逸德分析：「是市場多慮了。」

美國總統川普（Donald Trump）重回白宮，積極推動美國製造的川普新政，市場不少投資人擔心，未來恐怕會衝擊到華城的北美訂單。華城電機總經理許逸德對此釋疑：「是市場多慮了。」

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他表示，早在「川普1.0」時期，華城就受惠於相關政策，將變壓器從中國銷往美國，不論哪一位總統上任都會有電力需求，且從客戶端所得訊息，目前各項計畫都在進行當中，訂單不減反增。

外界好奇，這一波重電業的光景是否還會延續下去？許逸德則用一條魚來比喻，「在電力及能源這個賽道，各位現在看到的只是魚頭而已。」預估未來還有很大的成長空間。

他分析，2022年，台電公告將投資5,645億元，目標十年內分階段完成「電網韌性建設計畫」，去年總統賴清德更拍板決定，要求台電提早4年完成；2030至2040年後，政府則要進行能源轉型，目標2050年要達到淨零碳排的目標，「從強韌電網到能源轉型，再到淨零碳排的過程，這一連串都會使得相關產業獲得高度關注。」

讓他更期待的是，市場最夯的AI議題發酵，AI對能源的大量需求，勢必會帶動電力設備需求，這剛好都是華城的強項。「AI背後需要的是算力，而算力背後需要的是電力。」許逸德看好產業發展，並透露，目前華城的訂單能見度已到2027、2028年，且已經和3到5家客戶簽訂長約，確保客戶至2030年不會缺料。



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