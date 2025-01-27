土地公點頭！銀髮夫妻用街道名選號　刮中百萬元

▲刮刮樂買氣增加不少。（圖／記者呂佳賢攝）

記者廖婕妤／台北報導

不少人平時都有拜拜的習俗，也有人因此習慣而幸運中獎，新北樹林區「金福德彩券行」分享，一對銀髮夫婦請示土地公後才來買刮刮樂，看到檯面上有多張3號的刮刮樂、又剛好在三福街，因此隨便選了一張竟刮中百萬元。

根據「金福德彩券行 」代理人林先生描述，刮中「2,000萬超級紅包」100萬元的幸運兒是一對銀髮夫妻，平常都是太太自己來彩券行，當天太太特地帶先生一起來買2000元的刮刮樂，夫妻倆表示先在家裡請示土地公，得到神明的允諾後才一同前往。

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他們先後用先生的幸運號碼11號挑了2張，分別刮中2000元及5000元，當他們決定繼續再挑其他的11號時，11號已經賣完，夫妻倆發現店裡有數張3號的刮刮樂，打趣地說「這裡是三福街，不如挑一張3號的試運氣吧！」

代理人隨手挑選了1張給他們，沒想到竟刮中百萬大獎！夫妻倆激動得在店裡尖叫，先生表示這真是神明的指示，並承諾要捐獎金的一部分給廟裡，以感謝神明的保佑。

「2,000萬超級紅包」共有10個頭獎2,000萬元、1,200個100萬元。統計至1／26，已刮出1個2,000萬元、77個100萬元。