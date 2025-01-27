川普親商政策受期待！　華爾街警告「漠視2數據」引爆美股走跌

▲川普親商政策受期待，但華爾街警告漠視通膨和公債殖利率引爆美股走跌。（圖／路透）

記者廖婕妤／綜合報導

隨著美國總統川普正式上任，標準普爾 500 指數上周創下新高，但在熱情高漲的情況下，不少投資者投入大量精力，研究川普一系列行政命令，也對其未來親商措施更加期待，但很多人可能忽視了，在美股市場中的風險，華爾街策略師警告，通膨和公債殖利率可能在更長時間內保持高位，投資人可能面臨美股下跌風險。

接受《 Business Insider》 採訪的策略師們表示，隨著川普推動的漲勢突然爆發，未來幾個月股價下跌 10%，他們不會感到驚訝。

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《 Business Insider》報導指出，川普上台以來，美國公債利率持續攀升，10年期美公債殖利率從上周二的日低點4.53%升至周五早盤的高點4.65%，這表明債券市場正在根據利率繼續走高的前景重新定價。

儘管川普在達沃斯世界經濟論壇上發表講話時表示，他將「要求」聯準會降息，但在他發表評論後，美國10年期公債殖利率仍然繼續小幅上升。

CalBay Investments 首席市場策略師Clark Geranan認為，股市上漲的部分原因是市場因川普一系列立法改革而分心，而無暇關注通膨形勢。

報導稱，「就目前而言，我們預計通膨從現在到年底之間上升，這將是川普的主要爭論點，也是他必須打的一場仗。」此篇報導作者說，「從我的角度來看，我確實認為，許多已經實施的行政命令分散了人們對更大的通膨問題的注意力。」

Granite Bay財富管理公司首席投資官Paul Stanley表示，投資者似乎也在押注川普的促增長政策將抵消通膨上升的負面影響。很多投資者認為，川普可能會在第2任期內減稅和放鬆監管，這兩項舉措可能會提振股價。

不過，經濟學家們警告說，川普的一些政策如關稅計劃，可能會加劇通膨，使聯準會利率在更長時間內保持在較高水準。

與此同時，美國通膨在近幾個月已經明顯加速，美國去年12月份消費者價格指數年增2.9%，為去年7月以來的最高水準。

克利夫蘭聯邦儲備銀行的數據顯示，美國5年期通膨預期也有所上升，今年1月份升至2.4%。

Clark Geranan預測，美國今年的通膨可能會維持在3%左右，他推測，2025年聯準會可能只降息1次，或者根本不降息，這讓一些預計貨幣政策會更寬鬆的投資者感到意外。

他表示，作為1家公司，我們正在對沖通膨飆升的風險，如果未6個月某個時候美股出現拋售，導致股價至多下跌10%，他不會感到意外。

Paul Stanley亦認為，在美股業績季來臨之際，美股回調10%的可能性「很大」。