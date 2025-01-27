搶食咖啡黑金商機！2024咖啡產業營收上看400億　家數逾4800間

▲全台咖啡廳隨處可見。（示意圖／Unsplash）



記者廖婕妤／台北報導

台灣超商密度高，除了便利性之外，各大超商也供應現煮咖啡搶市，國人偏愛咖啡，到處都可找到咖啡廳的身影，根據財政部統計，截至去年11月底，全台咖啡館家數突破4800家，其中5大連鎖咖啡館就占了將近一半，2024全年全台咖啡館銷售額更上看400億元。

根據財政部統計，截至去年11月底，咖啡館家數達到4,824家，年增6％，較2018年成長42.5％或1,438家，且各年均呈增加，幅度介於4.7％至6.3％。

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連同隨時可供應現煮咖啡的連鎖超商，甚至加油站、超市，所締造的「黑金商機」更是不容小覷，也帶動上游咖啡批發及零售廠商設立，去年11月底家數分別為693家、1,261家，近6年增加23.1％、38.7％。

觀察各大連鎖咖啡館家數，統一（1216）旗下星巴克全台門市近600家、路易莎（2758）全台門市逾500家、美食KY（2723）旗下85度C全台門市近400家、咖碼（2759）CAMA CAFE全台門市約150家、多那之（7756）全台則近60家門市，這5大連鎖業者就占全台家數將近一半。

銷售額方面同樣屢創新高，咖啡館、咖啡批發及咖啡零售併計的咖啡服務產業，銷售額由2018年的316億元逐年上升，2023年已逾400億元大關、達429.69億元，較2018年增加36％；去年前11月銷售額達377億元，全年上看400 億元。

其中咖啡館2018年至2023年銷售值介於175億元至246億元，僅於2021年受疫情衝擊，年減2.5％，其餘年份皆走升，去年前11月為218億元，各年占咖啡服務產業比重均在5成以上。

此外，我國咖啡原料主要來自國外，近年咖啡進口量平均每年近5萬公噸，去年達5.3萬公噸，為歷年最高；平均以生咖啡豆占71％為大宗，焙製及其他咖啡製品分占12.6％及16.3％。

隨著國人對咖啡品質要求提高，精品咖啡消費市場快速拓展，同樣帶動國內咖啡豆生產，2018年產量抵1,019公噸高點，期間遇病蟲害或異常氣候影響，產量上下波動，惟大抵維持在950公噸以上。

咖啡豆主要產自屏東縣、南投縣、臺東縣及嘉義縣等農業大縣，近年合計占比皆逾6成，其中臺東縣因栽種面積減少，產量排名自2021年起跌至第3名。