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地中海航運擬投資印度造船廠　鄭文隆看印度造船業與大陸有得拚

▲地中海航運一年內買進90多艘現成船。（圖／翻攝自MSC官網）

▲全球最大貨櫃船公司地中海航運擬在印度投資造修船廠。（圖／翻攝自MSC官網）

記者張佩芬／綜合報導

世界最大貨櫃船公司地中海航運公司(MSC)已與印度港口、航運與水運部展開初步討論，尋求建立修造船合適地點，經印度官方建議，與現有造船廠Swan Defence and Heavy Industries公司進行了會談，討論在古吉拉特邦皮帕瓦夫的船廠開展船舶建造和維修的可能性。對此台船(2208)前董事長鄭文隆認為，印度人口紅利是最大優勢，將來與中國大陸有得拚。

鄭文隆指出，造船是勞力密集的行業，越落後的國家越容易發展，初期供應鏈要靠其他國家，建立起經濟規模後，就會快速發展，印度人口數現在是全球第一，工資低廉，政府又提出多項發展造船業的獎勵措施，對造船第一大國中國大陸確實威脅很大。

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台船總經理蔡坤宗表示他不敢下斷言，但印度發展造船業，多少會搶到大陸業務。

MSC正在加速探索在印度設立新造船和修船基地的可能性，應對全球造船產能短缺的挑戰，以滿足其日益增長的船舶更新和維修需求。作為全球最大的貨櫃船公司，MSC此舉不僅體現了其長期發展戰略，可能也將為印度船舶製造業注入了新的活力。

Swan Defence剛剛完成重大復興計劃，並於本月20日重新在印度國家證券交易所和孟買證券交易所掛牌交易。該船廠原名Reliance Naval & Engineering，由於債務問題於2019年陷入破產。 2023年底，Swan Energy與Hazel Infra完成了對造船廠的接管，並正式更名為Swan Defence & Heavy Industries。

儘管MSC正在慎重評估在印度開展造船業務，但公司更傾向於優先建立可靠的修船設施。目前由於印度缺乏足夠的修船基礎設施，MSC的船隻主要依賴迪拜和可倫坡的設施進行維修。如果能在印度找到合適的船廠，MSC的修船業務有望迅速落地。

MSC的興趣背後，是印度政府為振興船舶製造業推出的一系列激勵政策。包括為標準船舶提供20%的補貼、為專用船(如油氣化學品船和集裝箱船)提供25%的補貼，以及為綠色或技術先進船舶提供30%的補貼。 這些補貼將固定適用至2034年，並有望延續至2047年。此外，印度政府還計劃設立初始規模達2500億盧比的“海事發展基金”，為船廠專案提供資金支援。

與此同時，「船舶回收信用票據計劃」也成為吸引MSC等全球航運巨頭的關鍵措施。 該計劃為船東提供高達拆船價值40%的建造新船折扣，有助於提升印度作為綠色拆船和回收中心的吸引力。 目前，古吉拉特邦Alang地區的回收設施已達到國際環保標準，與上述政策相輔相成。

除了MSC，全球其他航運與造船企業如馬士基和韓華海洋(原韓國大宇造船)也因印度的政策支援和發展潛力表現出濃厚興趣。如果MSC成功在印度建立綠色船廠或修船設施，不僅將填補印度修造船領域的空白，還將極大提升印度在全球航運產業鏈中的地位。

關鍵字： 地中海航運印度造船廠鄭文隆看與大陸有得拚

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