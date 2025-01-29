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台積電張忠謀年少時想當作家！　因爸爸一句話變「富豪製造機」

張忠謀帶領台積電成為世界級的晶圓代工廠。（圖／報系資料照）

▲張忠謀帶領台積電成為世界級的晶圓代工廠。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

《富比士》（Forbes）的台灣創富故事中，半導體行業扮演了重要角色，講到半導體，就不得不提台灣晶圓教父，台灣富豪常客、台積電創辦人張忠謀，尤其去年7月股價衝上千元，擠身千金股，2025年1月更一度衝上1160元，市值飛越30兆元，截至22日台股封關日，張忠謀身價比去年大增6成，從16名一舉衝上第10名。

AI教父、輝達創辦人黃仁勳在1月旋風抵台，念茲在茲的就是與張忠謀共進晚餐，去哪裡都是超級巨星的張忠謀，去年7月過93歲生日時，親自撰寫並出版了《張忠謀自傳》下冊，距上册睽違26年，上冊寫他在1931年到1964年，下冊則是1964到2018年的故事，讓世人了解這位晶圓教父的愛恨情仇。

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張忠謀1931年生於浙江，父親張蔚觀是當地縣政府財政處長，1932年遷居南京，5年後搬到廣州，而後隨抗日戰爭一路遷徙，1948年國共戰爭時到香港，隔年赴美國就讀哈佛大學，次年轉學麻省理工學院，並取得麻省理工學院機械工程碩士，1955年進入希凡尼亞公司、自學半導體，1958年任職美國德州儀器公司。

「我有個作家夢，但被父親說當作家會餓肚子」，轉當理工人的張忠謀寫下人生往事，一部分也是為了圓夢，自傳下冊分成三大階段，第一階段是他在德州儀器公司的25年，是他職場最重要的養成階段。

熱愛橋牌的張忠謀，曾與沈君山搭檔參加比賽。（圖／報系資料照）

▲熱愛橋牌的張忠謀，曾與沈君山搭檔參加比賽。

第二階段則是因理念不合、派系鬥爭而離開德儀，經歷失業，短暫去了美國通用器材公司擔任總經理，但實在不喜歡那樣的工作方式，1985年接到台灣工研院院長的工作邀請。「我54歲來台灣赴『命運的約會』，但是搞錯了約會的地點，到工研院去了，約會應該要是台積電。」張忠謀在新書發表會時笑著跟大家說，他在工研院時，其實待遇不太好、改革也受阻。

「李國鼎在我當院長三個禮拜就找我去成立半導體公司」張忠謀回憶起1985年，曾對他三顧茅廬、清廉且愛國的行政院政委李國鼎。但萬事起頭難，募資不順，也沒人看好，他本以為會有工研院高層主管帶團隊來幫忙，沒想到大部分的人都興趣缺缺，最後選了當時實驗工廠廠長曾繁城，沒想到連曾繁城都擔憂前途不明，頻頻吐槽薪水和分紅不高沒人要來，讓張忠謀滿腹委屈地暗想，「我也只是個員工呀！」

在書裡張忠謀提到，台積電成立初期每個月都虧損，直到1988年7月、也就是17個月後終於收支平衡，當月就發了全體員工半個月獎金，年底又再發一次。

儘管賺錢，但台積電仍是隻小蝦米。1990年12月，張忠謀開記者會公布新任總經理布魯克、是他在德儀的舊部屬，但到場記者只有一個人，他失望地問人事經理怎麼回事，沒想到反被潑了盆冷水，「台灣像我們這樣的公司，不知道有幾百個。」

張忠謀已成「名牌」，多次代表台灣出席APEC。（圖／黃鵬杰攝）

▲張忠謀已成「名牌」，多次代表台灣出席APEC。

而今，台積電已成世界第一的晶圓代工公司，以張忠謀在2018年6月5日股東會後退休時的持股來看，他有12.5萬張，市值上千億，第二多的是當年跟張忠謀一起打拼的台積電董事曾繁城，持有2.9萬張，身價超過300億元，不時躋身50富豪榜，第三是前董事長劉德音、持股1.29萬張，接下來是資安長林錦坤的1.2萬張，現任董事長魏哲家6千多張。

台積電高層裡，有9位是持股超過千張的「十億」級富豪，事實上，只要擁有100張台積電股票，就等於擁有上億元身價，依集保結算所數據顯示，擁有100張以上的台積電股東超過5700人，台積電可說是正港的富豪製造機。

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關鍵字： 周刊王張忠謀

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